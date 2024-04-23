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Интерфакс-АВН

Лавров заявляет о невозможности диалога с США по стратстабильности в нынешних условиях

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Министерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ.
Источник изображения: Министерство иностранных дел РФФото с сайта МИД РФ

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - В нынешних условиях возвращение к диалогу по стратегической стабильности с США невозможно, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В условиях ведущейся против нас тотальной гибридной войны никакой основы для диалога с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями и в целом по вопросам стратегической стабильности не существует. Данная тематика не может быть искусственно "выделена" из общего международного сегмента и рассматриваться в отрыве от других аспектов межгосударственных отношений, как это пытаются представить в Вашингтоне", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

"Разговор по этим сюжетам станет возможен только после отказа американских властей от откровенно враждебного антироссийского курса. Любая гипотетическая работа над снижением конфликтного потенциала должна носить комплексный характер. А в её основе должно лежать устранение центральной для нас проблемы агрессивной экспансии НАТО на восток. Эти принципиальные подходы для нас безальтернативны", - заявил министр.

По словам Лаврова, "западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями".

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
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