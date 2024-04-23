Замгенсека НАТО считает, что новый пакет помощи США поможет Украине "взять верх"

Мирча Джоанэ отметил, что ситуация на поле боя для Украины "сложная", что связано с "определенными техническими и логистическими преимуществами России"

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Новый пакет помощи в размере $60 млрд, одобренный Конгрессом США 20 апреля, поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) нарастить преимущество в вооруженном конфликте. С таким утверждением выступил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью американскому порталу Semafor.

Украине выпадет возможность "взять верх" после получения очередного пакета помощи и "утвердить себя как независимую, суверенную страну", считает Джоанэ. По его мнению, ситуация на поле боя для Украины "сложная", что связано с "определенными техническими и логистическими преимуществами России".

Джоанэ отдельно отметил, что длительное принятие закона о выделении военной помощи в США не влияет на отношения Вашингтона с союзниками. "Всегда существовали течения изоляционистов и интернационалистов, - это Америка и мы относимся с уважением к этому. Но я верю, что связи НАТО и США с Европой очень сильны", - сказал он.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил в Telegram-канале, что Соединенные Штаты, выделяя новую военную помощь Украине, заставляют эту страну воевать до последнего украинца, однако это никак не повлияет на исход конфликта.