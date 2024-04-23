В Китае заявили о нежелании вступать в "холодную или горячую войну"

Чжан Юся: Китай не собирается вступать в конфликты с другими странами
МОСКВА, 22 апреля/ Радио Sputnik. Китай не собирается вступать в холодную или горячую войну ни с одной страной, однако суверенитет республики нельзя нарушать, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
С таким заявлением зампред Центрального военного совета выступил на церемонии открытия 19-го собрания Симпозиума военно-морских сил западной части Тихого океана. Организатором мероприятия, которое проходит в провинции Шаньдун, являются ВМС Народно-освободительной армии Китая. В ходе симпозиума планируется затронуть вопросы глобальной безопасности, мира и сотрудничества в области безопасности на море.
Россию на мероприятии представляет главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.
Радио Sputnik сообщало, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в проведении спасательных операций на море.