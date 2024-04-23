В Китае заявили о нежелании вступать в "холодную или горячую войну"

Чжан Юся: Китай не собирается вступать в конфликты с другими странами

МОСКВА, 22 апреля/ Радио Sputnik. Китай не собирается вступать в холодную или горячую войну ни с одной страной, однако суверенитет республики нельзя нарушать, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

"Китайский народ уважает мир и не намерен вступать в холодную или горячую войну с какой-либо страной, однако территориальный суверенитет Китая не может ущемляться, а его коренные интересы не могут оспариваться", – цитирует Чжан Юся РИА Новости.

С таким заявлением зампред Центрального военного совета выступил на церемонии открытия 19-го собрания Симпозиума военно-морских сил западной части Тихого океана. Организатором мероприятия, которое проходит в провинции Шаньдун, являются ВМС Народно-освободительной армии Китая. В ходе симпозиума планируется затронуть вопросы глобальной безопасности, мира и сотрудничества в области безопасности на море.

Россию на мероприятии представляет главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.

Радио Sputnik сообщало, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в проведении спасательных операций на море.