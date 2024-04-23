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ТАСС

Бельгия выделила €200 млн на закупку снарядов Киеву

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Аджа Лябиб
Аджа Лябиб.
Источник изображения: gazetatolk.ru

Глава бельгийского МИД Аджа Лябиб отметила, что страна намерена добиваться выделения еще "многих миллионов евро" на поставки оружия

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Бельгия выделила €200 млн на закупку снарядов Киеву в рамках чешской инициативы и намерена добиваться выделения еще "многих миллионов евро" на поставки оружия, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб по прибытии на совместную встречу глав МИД и министров обороны Евросоюза в Люксембурге.

"Бельгия уже выделила €200 млн в рамках чешской инициативы. Я буду выступать за то, чтобы мы выделили еще много миллионов евро, поскольку, хотя мы и вкладываемся в восстановление Украины, сейчас более важно усилить ее военную систему и помешать России наступать и продвигаться ближе к Европе", - заявила она, назвав поставки оружия Украине "моральным долгом ЕС". 

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Страны
Бельгия
Люксембург
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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