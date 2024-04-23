Минобороны Великобритании получит дополнительные вертолеты H-145

ЦАМТО, 22 апреля. МО Великобритании разместило заказ на поставку 6 дополнительных вертолетов H-145 в качестве следующего этапа обновлении парка и сокращения количества находящихся в эксплуатации типов вертолетов.

Как сообщила компания Airbus Helicopters, стоимость подписанного 18 апреля Организацией по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment & Support – DE&S) Минобороны Великобритании контракта составляет 122 млн. фунтов стерлингов (152 млн. долл.).

Как планируется, пятилопастные вертолеты стандарта D3, которые получили обозначение "Юпитер HC2" (Helicopter Cargo 2), будут поставлены в следующем году. Новые вертолеты будут направлены на Кипр, в первую очередь, для выполнения задач реагирования на чрезвычайные ситуации, а также в Бруней для поддержки обучения личного состава ВС Великобритании ведению боевых действий в джунглях. Они заменят устаревшие "Пума HC2" (Helicopter Cargo 2), которые в настоящее время выполняют эти функции.

Минобороны Великобритании уже эксплуатирует четырехлопастные вертолеты H-145 стандарта D2 в учебной конфигурации – семь вертолетов H-145 "Юпитер HT1" (Helicopter Training 1). По заявлению управляющего директора Airbus Helicopters в Великобритании Ленни Брауна, H-145 "Юпитер" и H-135 "Жюно" продолжают демонстрировать надежность и универсальность при применении в качестве учебной машины в системе летной подготовки военных летчиков ВС Великобритании MFTS (Military Flight Training System).

Новые вертолеты будут эксплуатироваться, наряду с 29-ю H-135 и семью H-145. Увеличение парка H-145 позволит снизить затраты на поддержку и сократить сроки обучения пилотов.

H-145 – гражданский вариант военного вертолета H-145M. Последняя версия H-145 отличается инновационным пятилопастным винтом, позволяющим увеличить массу полезной нагрузку на 150 кг. Простота новой конструкции несущего винта без подшипника упрощает техническое обслуживание, повышает удобство эксплуатации и надежность, а также комфорт как для пассажиров, так и для экипажа.

Несмотря на то, что H-145 классифицируется как гражданский вертолет, он используется для выполнения учебных, поисково-спасательных и вспомогательных задач вооруженными силами ВС разных стран мира.

Всего в настоящее время в эксплуатации находится более 1675 вертолетов семейства H-145, общий налет которых превышает 7,6 млн. часов. Оснащенный двумя двигателями Safran Arriel 2E, H145 оснащен цифровой системой управления режимами работы двигателя (FADEC) и комплектом цифровой авионики Helionix. Машина оборудована 4-осевым автопилотом, повышающим безопасность и снижающим нагрузку на пилота.