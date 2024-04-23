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Известия.ru

Военные химики Тихоокеанского флота провели учение на Камчатке

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Подразделения службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Объединенного командования войск и сил на северо-востоке России (ОКВС) провели тактико-специальное учение на Камчатке. Отдел информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) 22 апреля показал фрагмент учения военнослужащих.


В течение нескольких дней военные химики ставили аэрозольные завесы, скрывающие рельеф местности и защищающие от высокоточного оружия основные и ложные позиции станций радиоэлектронной борьбы, используя специальные машины ТДА-3. Для проведения дегазации и дезактивации личного состава и техники были развернуты пункты с использованием специальной станции АРС-14КМ.

Расчеты подразделений РХБЗ ОКВС в ходе специального учения отработали методики применения всего арсенала сил и средств в полевых условиях. Всего было применено около 2 тыс. л дымовой смеси и ее компонентов, задействовано семь специальных автомобилей, аэрозольная завеса поставлена на площади свыше 3 кв. км. Тактико-специальное учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота, уточнили в пресс-службе ТОФ.

17 апреля отдел информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту сообщал, как на Камчатке противодиверсионные катера проекта «Грачонок» из соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России приступили к сдаче курсовой задачи К-1 и К-2. Личный состав отрабатывал элементы маневрирования и обороны кораблей на незащищенном рейде, проводил стрельбы по надводным и подводным целям.

21 марта отряд корветов Тихоокеанского флота провел учения с применением артиллерийской установки А-190 в заливе Петра Великого. План учений включал тактические приемы ведения морского боя с надводными кораблями условного противника. Для этого были использованы установки А-190, отработаны атаки по морским целям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-190
Пётр Великий
Проекты
21980 Грачонок
Военные учения
ТОФ
ЯО
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