В РФ разработали систему «Пятница» для защиты инфраструктуры от атак БПЛА

Разработчик: в России создали систему «Пятница» для защиты инфраструктуры от атак БПЛА

Созданную в России систему безопасности «Пятница» для защиты масштабных и значимых объектов инфраструктуры от атак дронов намерены представить на форуме «Армия-2024», которая пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке. Об этом 22 апреля рассказал разработчик системы, рассказывая о ее особенностях.

«Скорее всего, мы представим на «Армии» автоматические пулеметные платформы, а также нашу цифровую систему безопасности «Пятница». Это программное решение, объединяющее всё в единый центр. Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая всё воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам разработчика, система, получившая название согласно дню недели, когда был придуман проект, поможет обеспечить безопасность масштабным объектам, таким как промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских дронов.

«Система «Пятница» помогает выбрать оптимальный тип воздействия, исходя из разных факторов», — пояснил собеседник агентства, отмечая, что для борьбы с беспилотником нужно оперативно распознать его специфику и определиться с методом нейтрализации.

Днем ранее, 21 апреля, разработчик рассказал, как внедорожник с российскими военными, который был оснащен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез», избежал атаки FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Разработчик уточнил, что российские военные могли бы погибнуть, так как внедорожник был не бронированный.

6 апреля руководитель предприятия по производству сверхдальнобойных снайперских винтовок Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что сейчас ведется разработка новой модели турели (установки для крепления пулеметов или малокалиберных автоматических пушек), которая защитит российскую бронетехнику от FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).