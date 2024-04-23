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РИА Новости

В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов

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Сбитый дрон ВСУ
Сбитый дрон ВСУ.
Источник изображения: © Фото : Роман Старовойт / Telegram

В России создали систему безопасности "Пятница" для защиты объектов от БПЛА

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В России создана система безопасности "Пятница", предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак дронов, ее планируют представить на форуме "Армия-2024", сообщил в интервью РИА Новости разработчик данной системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

Выставка пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке.

"Скорее всего, мы представим на "Армии" автоматические пулеметные платформы, а также нашу цифровую систему безопасности "Пятница"... Это программное решение, объединяющее все в единый центр. Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах", — сказал он, рассказывая о планах участия в форуме "Армия-2024".

Собеседник агентства отметил, что данная система поможет "закрыть" масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников.

"Мы должны понять, как нам работать по дрону, исходя из специфики типов БПЛА, не теряя время. Система "Пятница" помогает выбрать оптимальный тип воздействия, исходя из разных факторов", — отметил Станислав.

Говоря о смысле названия системы, разработчик пояснил, что данный проект был придуман в пятницу: "Никаких больше скрытых смыслов тут нет".

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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