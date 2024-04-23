Разработчик сообщил о создании оснащенного искусственным интеллектом антидрона "Гюрза"

Генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Герань" Олег Жуков отметил, что аналогов изделия нет

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские специалисты создали портативный антидрон "Гюрза", оснащенный искусственным интеллектом и способный самостоятельно принимать решение о включении и выключении нужных частот для подавления беспилотных летательных аппаратов. Об этом ТАСС сообщили генеральный конструктор научно-производственного предприятия (НПП) "Герань" Олег Жуков.

"Портативный подавитель дронов "Гюрза" уже применяется в зоне спецоперации. Аналогов у изделия на данный момент нет. Это новейшая разработка отечественных инженеров. В работу заложены алгоритмы искусственного интеллекта. Установка самостоятельно принимает решение о включении и выключении нужных частот гашения", - сказал он.

Жуков отметил, что решение о внедрении искусственного интеллекта в системы радиоэлектронной борьбы оправдало себя и показало высокую эффективность. "Обнаружитель "Гюрза" автоматически срабатывает на украинские дроны, исключая посторонние сигналы и шумы. При прекращении фиксации сигналов дронов происходит автоматическое отключение подавления", - подчеркнул он.

Вес изделия составляет 25 кг. "Гюрза" работает в 10 частотных диапазонах. Дальность глушения составляет 1,5 тыс. м (в зависимости от условий).