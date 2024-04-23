В России создадут машину РЭБ на базе автомобиля "Тритон"

Разработчик Станислав: идет разработка машины РЭБ на базе автомобиля "Тритон"

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В России создают машину радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе автомобиля-амфибии "Тритон", сообщил в интервью РИА Новости участник кооперации по данному проекту – разработчик системы "Волнорез" Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

"Мы его (РЭБ-автомобиль – ред.) делаем на базе автомобиля-амфибии "Тритон", опытный образец которой делается "по мотивам" шасси ЛуАЗа (Луцкий автомобильный завод – ред). На "Тритоне" будет установлен комплекс расширенного "Волнореза", который будет вести не только наведение радиопомех, но еще и радиоэлектронную разведку", - сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что шасси ЛуАЗа было взято за прототип, поскольку это "живучая", проходимая машина, являющаяся многоцелевой амфибией и транспортом переднего края.

По его словам, установка на такое шасси систем РЭБ и РЭР позволит на самом переднем краю вести мониторинг любых участков фронта, прикрытие наступающих подразделений, эвакуационных групп, участков ротации и так далее. В перспективе этот РЭБ-автомобиль также может стать носителем группы FPV-дронов.

При этом по сравнению с оригинальной машиной ЛуАЗ "Тритон" будет иметь новый двигатель и трансмиссию.

Ранее гендиректор предприятия ООО "Арго" Константин Багдасаров заявил РИА Новости, что его компания создает вездеход-амфибию "Тритон" для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне спецоперации.

Говоря об актуальности данной разработки, Багдасаров отметил, что многие участки линии обороны ВС РФ в зоне спецоперации проходят вдоль водных преград, которые являются естественным препятствием для наступательных действий войск и в перспективе их нужно будет преодолевать.

"Премьера" готовой машины планируется в августе на форуме "Армия-2024" в подмосковной Кубинке.

Система РЭБ "Волнорез" впервые была представлена на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина - 484 миллиметра, вес – 13 килограммов) конуса, который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и так далее) и гражданскую технику.

Ключевой особенностью данного комплекса является его модульность – в "Волнорез" прописываются те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы "Волнореза" устанавливают на свои машины новые "конусы", тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.