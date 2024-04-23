Войти
Lenta.ru

Филиппины получили российско-индийские ракеты

355
0
0
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

Филиппины получили от Индии партию сверхзвуковых ракет BrahMos

Филиппины получили первую партию заказанных у Индии сверхзвуковых противокорабельных ракет PJ-10 BrahMos, которые российское «НПО машиностроения» разработало совместно с Организацией оборонных исследований и разработок Минобороны Индии. Об этом сообщает агентство ANI.

В публикации показали фотографии ракет на борту военно-транспортного самолета C-17 и кадры их выгрузки на грузовые платформы. Операцию по доставке BrahMos провели Военно-воздушные силы Индии при поддержке агентств гражданской авиации.

Филиппины стали первым иностранным заказчиком ракет BrahMos. Контракт на поставку трех батарей комплекса, обучение операторов и пакет логистической поддержки подписали в 2022 году.

В основе BrahMos лежит экспортная версия российской ракеты П-800 «Оникс». Российско-индийская разработка развивает скорость, которая в 2,5-2,8 раза превышает скорость звука.

В феврале директор по экспорту компании BrahMos Правин Патхак сообщил, что российско-индийские крылатые ракеты BrahMos-NG начнут выпускать в конце 2025 года.

В феврале 2023 года управляющий директор BrahMos Атул Динкар Ране рассказал, что новую ракету BrahMos NG хотят предложить Вооруженным силам России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Филиппины
Продукция
C-17
PJ-10 Brahmos
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Похожие новости
13.02.2023
"Фотографировать запрещено": как производят российско-индийскую крылатую ракету "Брамос"
16.03.2017
«БраМос» наращивает ударную мощь
02.02.2017
Какое гиперзвуковое оружие ожидает российскую армию
24.03.2015
Российско-индийское СП предложило Минобороны закупить BrahMos
03.09.2010
Экспортный потенциал КР «Брамос»: цена вопроса составляет 13 млрд долларов
31.08.2009
МАКС-2009: большие надежды на фоне нерешенных проблем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 18:00
  • 989
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 16:49
  • 19
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.04 13:01
  • 2705
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 00:32
  • 114
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ