Войти
ТАСС

Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов отправить на Украину боевые подразделения

342
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг инспектирует международные силы на военной базе Адажи в Латвии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг инспектирует международные силы на военной базе Адажи в Латвии.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / NATO North Atlantic Treaty Organization

Генсек альянса отметил, что поставки оружия Украине для США и НАТО - "это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность"

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. НАТО не планирует отправлять на Украину боевые подразделения, однако там есть военные советники, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC.

"Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине. Но, конечно, ряд стран НАТО имеет своих людей в военной форме в посольствах [в Киеве], которые дают советы", - сказал он. Столтенберг подчеркнул, что поставки оружия Украине для США и НАТО - "это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
11.01.2007
Срок эксплуатации ракет "Воевода" будет продлен
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
21.12.2006
Запорожские богатыри для России. Предприятие "Мотор Сич" уже 90 лет работает на авиацию
11.12.2006
Киевские диалоги
11.12.2006
Флот военно-транспортных самолетов НАТО будет состоять из самолетов C-17 и A400M
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 18:00
  • 989
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 16:49
  • 19
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.04 13:01
  • 2705
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 00:32
  • 114
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ