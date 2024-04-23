Столтенберг полагает, что "еще не поздно" поставить Киеву новую военную помощь США

Генсек НАТО отметил, что "все меньше российских ракет и беспилотников сбивают из-за недостатка средств ПВО"

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что США и НАТО "еще не опоздали" с новыми поставками оружия Украине, однако "эта задержка имела реальные последствия". Такое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу MSNBC, комментируя одобрение Палатой представителей Конгресса США новой военной помощи Киеву.

"Еще не слишком поздно, но задержка привела к реальным последствиям, у России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов, украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта. Мы видим, что все меньше российских ракет и беспилотников сбивают из-за недостатка средств ПВО", - сказал он, отвечая на вопрос ведущих, не опоздали ли США и НАТО с поставками оружия Киеву.