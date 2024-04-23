Стало известно о захвате российскими военными наиболее мощного Leopard 2

MWM: военные ВС РФ захватили самый мощный вариант Leopard 2 в арсенале у ВСУ

Кадры из зоны спецоперации России на Украине подтвердили, что бойцы Вооруженных сил страны (ВС РФ) захватили самый мощный вариант танка Leopard 2, который передали Украине. Об этом написал журнал Military Watch Magazine.

Журналисты подчеркнули, что опубликованная 21 апреля видеозапись подтвердила, что российские наземные подразделения захватили Leopard 2А6 во время столкновений с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Leopard 2A6, безусловно, является самым мощным вариантом Leopard 2, предоставленным Украине, а среди европейских танков его превосходит по своим возможностям лишь очень небольшое количество Leopard 2A7, поступивших на вооружение в конце 2010-х годов», — отмечается в публикации MWM.

Ранее российским военнослужащим вручили денежные сертификаты за подбитые танки Leopard 2. За уничтожение бронетехники в ходе боев на купянском направлении солдатам выделили денежные сертификаты на 500 тысяч рублей.