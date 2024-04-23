Российский космонавт в Армении ознакомился с проектом симуляции жизни на Марсе

Арутюну Кивиряну также рассказали о процессе создания, выводе на орбиту первого армянского спутника Haysat-1 и работе с ним

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский космонавт-испытатель Арутюн Кивирян посетил в Армении лабораторию космических исследований "Базумк", а также ознакомился с результатами моделирования жизни на Марсе, которое проводилось на полигоне под Армашем. Об этом ТАСС сообщили в АНО "Уникальный мир", являющейся организатором фестиваля к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, в рамках которого космонавты Роскосмоса прибыли в несколько стран СНГ.

"21 апреля российский космонавт-испытатель Арутюн Кивирян посетил лабораторию космических исследований "Базумк", а также встретился с руководством аналоговых исследований высадки человека на Марс (АMADEE-24)", - сказали организаторы.

Кивиряну представили результаты симуляции жизни на Красной планете в рамках проекта по моделированию работы и жизни космонавтов на Марсе АMADEE-24. В нем принимают участие более 26 стран, в том числе Австрия и Армения. Также космонавту Роскосмоса рассказали о процессе создания, выводе на орбиту первого армянского спутника Haysat-1 и работе с ним.

Международный научно-просветительский фестиваль "Ю. А. Гагарин - Герой нашего времени", приуроченный к 90-летию со дня рождения Героя Советского Союза, прошел 19 апреля в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Москве, а также в онлайн-формате с участием космонавтов Роскосмоса, прибывших за день до этого с визитом в Армению, Киргизию и Таджикистан.