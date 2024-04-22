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Техкульт

Аккумулятор CATL способен проработать 5 лет без ухудшения качеств

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Аккумулятор CATL

Компания CATL, крупнейший производитель аккумуляторов, вывела на рынок новый продукт под назаванием TENER. Он описывается как первый в мире накопитель энергии с нулевой деградацией в течение первых пяти лет работы. Этим он разительно отличается от литий-ионных аккумуляторов, которые быстро теряют мощность и емкость по мере эксплуатации.

TENER состоит из массива долговечных литий-железо-фосфатных батарей, собранных внутри типового 20-футового транспортного контейнера. Мощность аккумулятора составляет 6,25 МВт⋅ч, плотность энергии 430 Вт⋅ч/л. Он на 30 % эффективнее предыдущей модели, может выдержать 15 тыс. циклов перезарядки и проработать до 20 лет. К особенностям аккумулятора можно отнести использование «биомиметического» межфазного слоя твердого электролита и «технологии самособирающегося электролита». Это позволяет перемещать ионы лития без снижения мощности накопителя. Емкость также не меняется, плюс одновременно сохраняется контроль над тепловым режимом. В будущем управление состоянием аккумулятора будет поручено искусственному интеллекту.

Аккумулятор CATL

Александр Мартыненко

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