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Техкульт

NASA дало зеленый свет проекту исследования Титана «Dragonfly»

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Аппарат Dragonfly

После многих лет задержки из-за COVID-19 и проблем с бюджетом космический проект «Dragonfly» наконец-то официально одобрен НАСА. Миссия по отправке исследовательского аппарата к крупнейшему спутнику Сатурна — Титану стартует в 2028 году. Она станет идейной наследницей марсианского проекта «Ingenuity Mars», новой вехой в использовании винтокрылых машин для изучения других миров.

Титан крайне сложный для изучения объект, так как он имеет плотную атмосферу из азота и метана, причем последний под влиянием солнечной радиации образует множество органических соединений. Часть из них выпадает дождем, другая остается в виде облаков, а что-то образует осадочные породы. Предполагается, что поверхность Титана представляет собой аналог болота с лужами из «первичного супа», который однажды может дать начало новой жизни.

Аппарат Dragonfly

Для изучения такого мира специально создан аппарат в виде многовинтового беспилотника. Он не умеет полноценно летать, но может совершать затяжные «прыжки», огибая препятствия и перелетая лужи. «Dragonfly» будет перемещаться между интересующими ученых объектами на поверхности Титана и изучать их при помощи инструментов на борту. Аппарат имеет ядерную силовую установку, работающую по принципу РИТЭГа, чтобы обеспечить максимальную продолжительность работы. Основная задача миссии «Dragonfly» заключается в изучении химического состава атмосферы и почвы Титана. Аппарат будет искать знакомые биосигнатуры и новые, еще неизвестные науке. Ученые скептически относятся к идее найти здесь живые организмы, но им интересна сама среда, те условия, в которых жизнь может зародиться на других планетах.

Александр Мартыненко


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