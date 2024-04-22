Boston Dynamics показала совершенно нового электрического андроида Atlas

Atlas

Технологическая компания Boston Dynamics вышла на новый уровень развития с выходом электрической версии своего знаменитого робота-андроида Atlas. Сейчас планируется использовать новинку на производственных линиях автомобильного гиганта Hyundai. Электрический Atlas стал более совершенной заменой предыдущей гидравлической модели.

В нем использованы инновационные электродвигатели, которые компактнее и легче, чем гидравлические компоненты. Кроме того, электропривод исключает возникновение протечек, что нередко случается с гидравликой. Разработчики заявляют, что новая модель сильнее и быстрее, чем предыдущая, и уже обладает большим числом навыков и умений. Также инженеры Boston Dynamics уверяют, что этот андроид будет способен двигаться без ограничений, свойственных людям. В компании планируют создать набор сменных захватов с тем, чтобы можно было адаптировать робота под самые разные задачи. Договоренность с Hyundai предполагает тестирование электрического Atlas в течение нескольких лет. Информации о том, когда модель станет доступна на открытом рынке, пока нет.

Александр Козырев