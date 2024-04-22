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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Новый участник в битве за Арктику

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Битва за Арктику.
Битва за Арктику.
Источник изображения: belvpo.com

В разворачивающейся битве за Север «Темной лошадкой» в регионе оставалась лишь Канада.

Напомним, что с 2022 года Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция объявили о приостановке участия во всех мероприятиях Арктического совета (межправительственный форум государств по сотрудничеству в Арктике). Кроме того, они также отказались направлять своих представителей на заседания Совета, проходящие на территории России.

Эти шаги привели к увеличению напряженности в северном регионе. Так, Вашингтон начал милитаризацию региона, наполняя склады в Скандинавии вооружением и техникой, а на военные базы стали прибывать подразделения 2-го экспедиционного корпуса ВС США. В дальнейшем к НАТО присоединились Финляндия и Швеция, которые не только усилили давление на Кремль, но и фактически передали в управление Вашингтона все свои военные объекты.

Важно осознавать, что для Запада «война» является лишь инструментом продвижения своей политики, направленной лишь на обогащение. Это становится очевидным, под углом экономического потенциала региона. Помимо огромных запасов газа и нефти, здесь пролегает Северный морской путь. Именно он является «золотой жилой» 21-го века и основной целью лихорадочного Вашингтона.

При этом США начали активно готовить ВС к действиям в условиях низких температур уже давно, включая обновление «Арктической доктрины». В этом контексте Канада не оставалась в стороне. Так, используя надуманную российскую и китайскую угрозы, правительство династии Трюдо также обновило свою оборонную стратегию Канады.

В частности, Оттава выразила намерение внести свой вклад в коллективные усилия в рамках НАТО, действующего в Заполярье. Так, канадцы приобретают вооружение и технику, которая специально адаптирована для работы в условиях экстремально низких температур, характерных для арктических регионов. Кроме того, планируется закупка самолетов ДРЛО, ракет дальнего действия наземного базирования, вертолетов, систем ПВО для защиты критически важной инфраструктуры и новых подводных лодок.

В рамках указанной доктрины предусматривается создание «северных хабов оперативной поддержки», что позволит Канаде обеспечивать присутствие своих войск в Арктике круглогодично. Также значительные средства будут потрачены на приобретение датчиков для обнаружения подводных лодок. Правительство также планирует выделить более 220 млн долларов на строительство новой наземной спутниковой станции в Арктике.

Вместе с тем, столь «мощное» финансирование, предусмотренное в доктрине, скорее следует рассматривать как ответ на критику крайне низких военных расходов Канады со стороны других членов НАТО, в том числе США. С другой стороны, показатель «бурной активности» в контексте переговоров правительства Канады о присоединении страны к военному альянсу AUKUS (США, Великобритания и Австралия) и намерении вступить в «ядерный клуб» путем приобретения атомных подлодок якобы для защиты береговой линии в Арктике является лишь популизмом военной мощи и самопиаром Трюдо.

Похоже, что Оттава выбрала путь усиления конфронтации с Россией, однако Канаду, как и большинство скандинавских стран, не следует рассматривать в роли серьезного игрока в Арктическом регионе. Исходя из этого, можно предположить, что истинной целью документа стала попытка скрыть низкую боеготовность «кленовых» ВС к реальным боевым действиям, несмотря на готовность сложить головы по указке США. Более того, Штаты могут использовать как канадских граждан, так и скандинавские страны в качестве инструментов против России, ставя их на путь к ослаблению последней, всего лишь с одной целью – обогащению американских элит.

Павел Ковалев

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Австpалия
Великобритания
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Проекты
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Арктика
Ядерный щит
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