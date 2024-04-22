По мнению многих специалистов, над формированием территории Украины образца 1991 года в большей степени потрудилась Советская власть, щедро наделившая её разнородными этно-историческими регионами. В качестве примера можно взять Закарпатскую область.

На протяжении нескольких столетий Закарпатье являлось одним из наиболее динамично меняющих свою государственную принадлежность регионов, отличаясь при этом многонациональным и мультиконфессиональным населением. Ярким подтверждением тому служит целый ряд разнообразных названий, которые носила эта земля – Подкарпатская Русь, Угорская Русь, Карпатская Русь, Прикарпатская Русь, Карпатская Украина, Подкарпатская Украина, Закарпатская Украина, Подкарпатье, Закарпатье и др.

Естественно, что сложная история края не могла не оставить соответствующий клубок межэтнических противоречий, сдобренный проблемами тесного сосуществования множества вероисповеданий.

По мнению ряда историков, начало межнациональным коллизиям было положено приблизительно в середине ХI века, когда, воспользовавшись ослаблением Киевской Руси, венгерские феодалы начали захват Подкарпатской Руси, которую они сами называли «Угорской». Вытеснив проживавших здесь ранее русинов к подножью Карпат, венгры окончательно включили Подкарпатье в состав своего феодального королевства к концу ХIV века. Но уже в 1526 году турецкие войска разгромили угорскую (венгерскую) армию под Мохачем, захватив Угорщину. Завоёванные земли подверглись разграблению и быстро пришли в упадок. Только за первый год турки угнали в плен несколько десятков тысяч местного населения. Позже Османская империя развернула активную и довольно успешную кампанию по исламизации региона. И только в конце ХVII столетия Подкарпатье освободилось от турецкого ига. Однако действовавшая тогда власть с каждым годом всё более ужесточала политику по отношению к национальным меньшинствам – не только русинам, но и к словакам, сербам и хорватам.

Естественно, что эти обстоятельства не способствовали урегулированию национального вопроса и укреплению верноподданнических настроений у малых народов, населявших Прикарпатье, по отношению к Венгерскому королевству, а позднее – к Австро-венгерской империи.

Ситуация усугубилась после начала Первой мировой войны, когда все русины оказались под подозрением «в работе на Москву», а их активистов отправляли в специально созданные для этого концентрационные лагеря. Именно это, по оценкам историков, в 1918-м и стало главной причиной распада «Великой Венгрии», где сами венгры составляли меньшинство. Кроме того, в начале ХХ века подкарпатские русины преследовались венгерскими властями ещё и за желание перейти в православие – в крае после подписания в 1646 году Ужгородской унии православных практически не осталось.

Следует заметить, что подкарпатские русины веками грезили об автономии. Впервые они заговорили об этом ещё во время венгерской революции в 1848-м году. Позже русины неоднократно обращались по этому поводу к Будапешту на протяжении XIX века, но безуспешно.

В мае 1918 года после подписания общей Программы создания на чешских и словацких землях союзной Чехословацкой республики (ЧСР), организации венгерских русинов, воодушевившись примером чехов и словаков, провели в июне того же года свой собственный съезд в городе Кливленд. При обсуждении вопроса о будущем статусе родного края одни предлагали оставаться в составе Венгрии на правах автономии, другие были за присоединение к Украине, а третьи — за полный суверенитет русинской державы под названием «Подкарпатская Русь». Но наиболее непримиримым был спор между украинофилами и русофилами. Они обвиняли друг друга в шовинизме и часто спорили по языковому вопросу. Чтобы определиться во мнениях съезд решил провести референдум, и большинством голосов (67%) было принято решение за присоединение к Чехословакии, и только 28% было за присоединение к Украине.

Примечательно, что 15 октября 1918-го года Украинским национальным советом, заседавшим во Львове, было задекларировано включение «украинской полосы северо-восточной Венгрии» в состав «украинского государства», позже получившего название «Западно-Украинская Народная Республика». В крае на этот «самостийный» демарш практически не отреагировали. Готовность войти в состав ЗУНР высказывала только созданная в селе Ясиня «Гуцульская республика», а в остальном Подкарпатье войска ЗУНР воспринимались как оккупационные, особенно после мародёрского рейда нескольких батальонов Украинских сечевых стрельцов.

В свою очередь Будапешт не собирался так просто отдавать Праге Подкарпатскую Русь. 22 декабря 1918 года парламентом Венгрии был принят закон № 10 «Об автономии Русинской нации, проживающей в Венгрии», который 25 декабря уже вступил в силу. Венгрия признала русинов как политическую нацию, а Подкарпатская Русь формально получила автономию под названием «Русской крайины».

Тем не менее, уже в начале 1919-го года всю территорию края заняла чехословацкая армия, а 8 мая 1919 года в Ужгороде состоялось совместное заседание представителей всех организаций русинов. На мероприятии было единогласно принято решение об объединении в Центральную Русинскую Народную Раду (ЦРНР). Обсудив сложившуюся ситуацию, все члены правления ЦРНР единогласно проголосовали за «Ужгородский меморандум» – резолюцию о присоединении русинской национальной территории Венгрии к Чехословакии на правах автономии. Окончательно Подкарпатская Русь вошла в состав Чехословакии 10 сентября 1919 года, когда был подписан Сен-Жерменский мирный договор. В нём было сказано, что «Чехословацкое государство включает в себя автономную территорию Русинов к югу от Карпат». Однако, хотя конституция Чехословацкой Республики от 1920 года ввела для края название «Подкарпатская Русь» и формально предоставила ему автономию, статус этот оставался только на бумаге – до самого октября 1938 года.

После Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938-го, когда Чехословакия сначала потеряла Судетскую область (в пользу Германии) и Тешинский край (в пользу Польши), Прага, наконец-то, решилась воплотить автономию Подкарпатской Руси в реальность. Но уже 17 марта 1939 года венгерские подразделения заняли всю территорию края, выйдя на границы с Польшей и Румынией. Таким образом, коренное население Закарпатья, так и не успев прочувствовать самостоятельность, опять попало под гнёт своих вековых угнетателей – венгров.

В официальной ноте СССР Третьему рейху от 18 марта 1939 года по поводу ликвидации Чехословацкой республики, в частности, констатировалось, что «действия немецкого правительства послужили сигналом к грубому вторжению венгерских войск в Карпатскую Русь и нарушения элементарных прав её населения», без указания каких-либо этнонимов.

Уже после окончания Великой Отечественной войны и освобождения Красной Армией Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков её правительство в конце июня 1945 года передало Советскому Союзу свою провинцию – Подкарпатскую Русь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1946-го в составе УССР была создана Закарпатская область.

Нельзя сказать, что политика руководства Советской Украины была дискриминационной по отношению к нацменьшинствам Закарпатья, но и прорыва в устранении исторически сложившихся межнациональных противоречий не произошло. Поэтому и не удивительно, что на закате существования СССР состоялась серия митингов и демонстраций с участием как венгерского, так и русинского населения области. В августе 1991 г. Мукачевский городской совет и Береговский районный совет обратились в областной Совет с просьбой о провозглашении Закарпатской области Закарпатским автономным краем Украины. Примечательно, что представители венгерской общины оказались заодно с теми жителями области, которые продолжали идентифицировать себя как русины, не признаваемые Киевом отдельным этносом. В конце сентября открылась внеочередная сессия Закарпатского областного Совета народных депутатов, принявшего декларацию «О провозглашении Закарпатья автономным краем». Вслед за этим Совет вынес вопрос о статусе Закарпатья на областной референдум. Это происходило на фоне подготовки Декларации прав национальностей Украины, согласно которой всем народам и национальным группам гарантировались языковые права, вплоть до использования родного языка наряду с государственным в районах с компактным проживанием. Однако в реальности Киев проводил курс на строительство унитарного государства.

В преддверии официального прекращения существования СССР в начале декабря 1991-го года, одновременно с «Всеукраинским референдумом о независимости», в Закарпатской области состоялось своё голосование. На вопрос: «Желаете ли Вы, чтобы Закарпатье получило статус автономной территории как субъекта в составе независимой Украины, и не входило ни в никакие другие административно-территориальные образования?» положительно ответило 78,6% избирателей при явке 82,7%. Киев референдума «не заметил».

За годы существования «незалежной» Украины межнациональные противоречия в Карпатском регионе невероятно усилились. Ключевую роль в поддержании негативной межнациональной обстановки сыграли украинские националисты. Последователи Бандеры, постоянно подогревая межнациональную рознь, усилили свое давление на общественные движения национальных меньшинств Закарпатья, а поддержка фашиствующих радикалов со стороны политического руководства Украины привела к тому, что малые народы этого края потеряли веру в активное сотрудничество с государственными органами страны. Впоследствии государственный переворот на Украине в 2014 году только активизировал сепаратистские настроения у населения Закарпатья.

После начала Россией специальной военной операции по защите прав русскоязычного населения на территории Донбасса давний вопрос о «лоскутности» украинской государственности встал в полный рост. На сопредельные территории Украины стали всё громче предъявлять свои права все соседи. Польша вспомнила об Кресах Всходних вокруг Львова и на Волыни. Румыния задумалась о Буковине. Закарпатские русины стали говорить не только об автономии, но и вообще об отдельном государстве в составе ЕС. Но более всего вопрос присоединения части украинской территории оказался готовым у Венгрии, которая все последние десятилетия последовательно над этим работала.

Несомненно, остро стоящий вопрос о положении и статусе национальных меньшинств Закарпатья стал следствием украинской внутренней и внешней политики – попытки формирования этноцентричной модели в мультикультурном обществе, вызвавшей резкое отторжение практически у всех национальных и языковых меньшинств – венгерского, русинского, польского, румынского, а также заметной части русскоязычного населения. Эта политика Киева и послужила основной предпосылкой для раскола Украины и по географическим, и по этнокультурным линиям.

К сожалению, нынешние действия руководства Украины убеждают нас в том, что никакой работы над ошибками не сделано и не предвидится. Наоборот, его поступки лишь усугубляют ситуацию. Тем более что, по имеющейся информации, в настоящее время западные корпорации активизировали работу по освоению именно Закарпатья.

В частности, Укроборонпром лоббирует интересы Rheinmetall, а заодно и западных инвесторов, и вскоре начнет стройку как минимум трех крупных военных объекта в Ужгороде, Ивано-Франковске и Львове.

Не секрет, что строительство упомянутых предприятий будет поручено дочерним компаниям Rheinmetall. В связи с нехваткой местных рабочих на Украине, такие компании, как Strabag, PORR Group, Skanska, привезут своих собственных работников. Немцы и австрийцы обычно не стремятся ехать там, где стреляют, в отличие от выходцев из Турции, которые могут проявить больший интерес к возможности хорошо заработать.

В долгосрочной перспективе многотысячная турецкая диаспора, воспользовавшись нестабильностью правительства в регионе, начнет отстаивать свои национальные права, а заодно и займется процессом ассимиляции местного населения. Вполне возможно, что через пять-десять лет данный регион будет просыпаться не под гимны бандеровцев, а как и когда-то давно – с утренней молитвы Фаджр.

Владимир Вуячич