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Газета.ru

Летел с боевого задания. На Ставрополье упал сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3

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Источник изображения: gazeta.ru

Mash: командир Ту-22М3 катапультировал членов экипажа и увел борт от жилых домов

В Ставропольском крае потерпел крушение сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3. Четверо членов экипажа успели катапультироваться, однако один из них погиб. По данным Минобороны РФ, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Агентство "РБК Украина" со ссылкой на источник в украинской армии утверждает, что крушение Ту-22М3 стало следствием операции ГУР.

Утром 19 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о крушении военного самолета на территории Красногвардейского округа.

«В поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались», - написал он в своем Telegram-канале.

Менее чем через час крушение борта подтвердили в Минобороны России. Сообщение ведомства опубликовало агентство РИА Новости.

«В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России», - говорится в заявлении.

В Минобороны РФ добавили, что все четверо членов экипажа успели катапультироваться. Кроме них на борту никого не было. По словам главы региона, двое членов экипажа доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

«К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», - рассказал губернатор.

В Минобороны также назвали предварительную причину крушения. Ей стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет, заключили в министерстве.

По данным Telegram-канала Mash, предварительная причина падения Ту-22М3 - потеря тяги одного из двигателей после подрыва гидросистемы и пожара.

«Когда система отказала, командир экипажа принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора», - добавил Mash.

По информации канала, командир один остался в кабине и «до последнего уводил бомбардировщик от жилых построек».

При этом «РБК Украина» со ссылкой на источник в украинской армии утверждает, что Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае в результате операции ГУР Минобороны Украины. Собеседник агентства заявил, что это якобы «первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета».

По словам источника «РБК Украина», бомбардировщик наносил удары по Украине. Собеседник также отметил, что следующий за Ту-22МЗ другой самолет после крушения якобы развернулся.

Какие боевые задачи выполняет Ту-22М3?

Ту-22М3 - это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Как сказано на сайте конструкторского бюро, самолет предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Первый полет в рамках испытаний Ту-22М3 совершил в 1977-м, а уже через год был запущен в массовое производство. В окончательном виде самолет поступил на вооружение в 1989 году, хотя применялся и до этого.

Первой операцией для Ту-22М3 стала война в Афганистане. Бомбардировщики использовали для отхода частей 40-й армии в 1988 году. После этого самолеты выполняли боевые задачи в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, войны в Грузии, военной операции России в Сирии и спецоперации на Украине.

Ту-22М3 является носителем ракет Х-15 и Х-22. В 2018 году стало известно, что бомбардировщик получит новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Самолет способен одновременно нести четыре такие ракеты.

В 2022 году газета The Sun назвала Ту-22М3 самым смертоносным российским бомбардировщиком.


Ева Вишневская

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Страны
Афганистан
Грузия
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Кинжал БР
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
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