Способны достичь Сибири. Насколько опасны новые дроны ВСУ?

The Economist: на Украине создан дрон с дальностью полета до трех тысяч км

Киев вложил сотни миллионов долларов в разработку БЛА, которые могут обнаруживать и поражать цели на дальности до 3 тыс. км. Об этом сообщает британский журнал The Economist. Насколько опасны эти дроны, каких городов они могут достичь и как защититься от них - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Украина игнорирует предупреждения США о прекращении ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России. Теперь супердроны ВСУ могут поражать цели даже в Сибири» - под таким заголовком вышел материал в британском издании The Economist, в котором рассказывается о создании на Украине беспилотного летательного аппарата, позволяющего поражать цели на территории противника на дальности до трех тысяч километров.

"Постоянно держим русских в напряжении"

Сотрудник журнала побывал на украинском предприятии, которое изготавливает БЛА. Серийное производство дронов он описывает так: «…производственный процесс кипит. Внутри персонал в лабораторных халатах занят сборкой серых птичек. Молодые люди в футболках суетятся вокруг, прежде чем упаковать дроны в коробки для дальнейшей доставки. Цель некоторых из них будет находиться на расстоянии 1 000 км и более…»

Как отмечает The Economist, с тех пор как президент Владимир Зеленский отдал приоритет этим технологиям, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в разработку беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, способных обнаруживать и поражать цели в глубоком тылу противника. Сейчас на Украине их производят полдюжины фирм.

Лучшая из новых моделей, по информации The Economist, способна достичь Сибири. Программа создания БЛА большой дальности на Украине, как сообщает британское издание, вызвана неохотными поставками Запада оружия дальнего действия, которое могло бы разрушить большую часть российской нефтяной и военной инфраструктуры.

Но Белый дом недоволен ударами украинских БЛА. Он подталкивает Киев к прекращению подобных действий ВСУ. Опасения Америки в этом случае самого разного характера - от возможного роста цен на нефть на мировых рынках до перспективы неконтролируемого противостояния. Украина в нем может проиграть, считают в The Economist.

Опасения по поводу последнего сценария усилились в конце марта, когда Россия нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины на многие миллионы долларов. Эти атаки выявили пробелы в системе противовоздушной обороны Украины и уязвимости перед новой российской многофункциональной малозаметной высокоточной крылатой ракеты класса «воздух-поверхность» Х-69.

Она спроектирована в Государственном машиностроительном конструкторском бюро (ГосМКБ) «Радуга» им. А. Я. Березняка. Изделие осуществляет полет на высоте 20 м и менее. По этим причинам радиолокационные средства противника ракету практически не обнаруживают. Дальность полета Х-69 достигает нескольких тысяч километров (по некоторым данным, до 4 тыс. км).

11 апреля такие ракеты уничтожили украинскую Трипольскую электростанцию, расположенную в 40 км от Киева, хотя она была под прикрытием зенитных ракетных систем Patriot.

Пока Украина игнорирует американские рекомендации прекратить удары по объектам российского ТЭК, отмечает The Economist. Источники издания (высокопоставленные офицеры украинской разведки) утверждают, что указаний о прекращении подобных операций они не получали.

«Да, на прошлой неделе мы перестали нацеливаться на нефтяную инфраструктуру, но, вероятно, это временно. Наши цели меняются день ото дня. Мы постоянно держим русских в напряжении», - так он обрисовал ситуацию для британского издания один из представителей ГУР.

По информации The Economist, один из производителей БЛА дальнего действия утверждает, что не все в США согласны с политикой прекращения ударов по объектам российского ТЭК. Американцы «подмигивали» украинцам, когда передавали подобные предупреждения.

«Они в частном порядке советуют нам продолжать удары», - заявил источник британского издания.

Руководитель одного из предприятий-изготовителей БЛА в беседе с изданием заявил о расширении украинской программы создания дронов в ближайшие месяцы. «Россия выжигает украинскую землю. Пришло время нам сделать то же самое с европейской частью России», - так он сказал изданию о ближайших целях беспилотной авиации Украины.

Массовое производство

Первый вопрос - по силам ли украинскому оборонно-промышленному комплексу создать БЛА с дальностью полета в 3 тыс. км? Сам по себе БЛА - весьма простое устройство. Собирать подобные дроны сотнями и тысячами на мощностях какого-либо комбайнового завода на Украине - вполне решаемая задача. Все необходимые компетенции у украинского ОПК для этого имеются.

Кроме того, беспилотники могут поставляться на Украину уже в готовом виде, комплектами для последующей сборки или выпускаться по лицензиям иностранных фирм-производителей.

Критически важные элементы любого БЛА - двигатель и система наведения. Однако получить сотни двигателей от какой-либо фирмы на Западе (типа той же австрийской Rotax или германской Limbach Flugmotoren) для Украины не станет большой проблемой.

А системами наведения для своих беспилотников ВСУ располагают. Они могут использовать для этого либо Starlink, либо NAVSTAR GPS. Есть и инерциальные системы навигации (основанные на инерции тел и на внешних ориентирах или сигналах), которые применяются во многих современных БЛА.

Итак, никаких трудностей в массовом производстве беспилотников у Украины нет, а дальность полета дронов позволяет им поражать важные объекты не только в пределах европейской части России, но теперь уже и за Уралом.

Как защититься?

Что такое дальность полета в 3 тыс. км для России? Предположим, украинский беспилотный летательный аппарат дальнего действия запустят из района Харькова. В подобном случае он может долететь до Тюмени (2508 км), Нижнего Тагила (2354 км) (в этом городе, напомним, располагается АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»), Кургана (2362 км) (здесь дислоцируется ПАО «Курганский машиностроительный завод», специализирующийся на производстве боевых машин пехоты), Мурманска (2611 км) (здесь базы ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота), Северодвинска (2011 км) (в городе развернуто «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», лидер России по строительству атомных подводных кораблей и дизель-электрических подводных лодок). Наконец, это Тобольск (2750 км) и Ханты-Мансийск (3176 км). То есть ситуация более чем серьезная.

Возникает второй вопрос - что делать? Чтобы на предприятиях-изготовителях БЛА на территории Украины «производственный процесс не кипел», они должны находиться под постоянным огневым воздействием Вооруженных сил РФ (тех же Х-69). Необходимо полностью лишить противника электричества, транспорта, средств связи. И это сделает создание подобных образцов вооружения на Украине просто невозможным.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок