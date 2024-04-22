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В Германии рассказали об отсутствии у ВСУ средств против российских бомб

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости.

N-TV: у ВСУ нет мер против российских бомб с модулями планирования и коррекции

В арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет средств против российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об отсутствии мер защиты от бомб рассказали в публикации немецкого издания N-TV.

«Нехватка ресурсов для защиты от российских воздушных атак станет ахиллесовой пятой Украины в вопросе дальнейшей обороны страны», — говорится в материале.

Отмечается, что российские самолеты сбрасывают планирующие бомбы за пределами зоны действия средств противовоздушной обороны. N-TV пишет, что планирующий боеприпас, который эффективно поражает цели, невозможно сбить.

В публикации предположили, что увеличение количества зенитных ракетных комплексов Patriot могло бы позволить «удерживать российские самолеты на расстоянии».

Ранее в апреле старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк сообщил, что истребители F-16, которые обещают поставить Киеву, не смогут снизить эффективность применения российских бомб с УМПК.

В том же месяце китайский специалист в области авиационного вооружения Чжан Сюэфэн допустил, что масштабное применение Воздушно-космическими силами России авиабомб с УМПК изменит ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
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