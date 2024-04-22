Знаменитый американский танк уступил поле боя дронам. И это только начало (The New York Times, США)

NYT: в США заявили, что российские дроны за два месяца уничтожили 31 танк Abrams

Американские "Абрамсы" стоимостью несколько миллионов долларов каждый оказались бессильны перед копеечными дронами, пишет NYT. Тяжелая техника больше не определяет исход боя. Теперь побеждает тот, кто умеет бороться с беспилотниками.

Сражения дронов на Украине, которые меняют картину современной войны, начали наносить смертельный урон одному из самых мощных символов американской военной мощи — танку. И это угрожает переписать тактику его использования в будущих конфликтах.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять из 31 танка M1 Abrams американского производства, которые Пентагон отправил на Украину прошлой осенью. По меньшей мере еще три машины получили средние повреждения, сказал полковник Маркус Райснер (Markus Reisner), австрийский военный инструктор, который внимательно следит за тем, как используют — и теряют — тяжелое вооружение в военном конфликте на Украине.

По данным Oryx, военного аналитического сайта, который подсчитывает потери на основе визуальных свидетельств, это лишь малая часть из 796 основных боевых танков Украины, которые были уничтожены, захвачены или брошены ВСУ на поле боя с начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Подавляющее большинство из них — танки советской эпохи, российского или украинского производства. Только около 140 из выведенных из строя танков были переданы Украине странами НАТО. При этом отмечается, что Россия на данный момент якобы потеряла более 2900 танков, свидетельствуют данные Oryx, хотя Украина утверждает, что это число превышает 7000 (Министерство обороны России эти данные не подтверждало. — Прим. ИноСМИ).

Немецкие танки "Леопард" также подверглись нападениям на Украине. По меньшей мере 30 из них были уничтожены, утверждает Oryx. Однако многие считают "Абрамс" одним из самых мощных в мире. Тот факт, что его, оказывается, легче уничтожать с помощью ударных дронов, чем первоначально предполагали некоторые официальные лица и эксперты, показывает "еще один путь, которым конфликт в Украине меняет саму природу современной войны", сказал Джан Касапоглу (Can Kasapoglu), военный аналитик Гудзоновского института в Вашингтоне.

В эти выходные палата представителей Конгресса США планирует проголосовать за пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, который будет включать крайне необходимое оборонительное вооружение. Вот почему это так важно для танков.

Высокоточный и недорогой истребитель танков

Несмотря на всю свою мощь, танки не являются непробиваемыми, и больше всего они уязвимы там, где их тяжелая броня наиболее тонка: сверху, в заднем блоке двигателя и в пространстве между корпусом и башней. В течение многих лет по ним в основном применяли наземные мины, самодельные взрывные устройства, реактивные гранаты и противотанковые управляемые ракеты, такие как переносные системы ПТРК "стреляй и беги". Они широко использовались в начале конфликта на Украине, поскольку могли поражать танки сверху и выбивали их в 90% случаев.

Дроны, которые сейчас используются против танков на Украине, еще более точны. Известные как "дроны с видом от первого лица", или FPV, они оснащены камерой, которая передает изображения в реальном времени обратно оператору, а тот может направить их на поражение танков в самых уязвимых местах. По словам полковника Райснера, в нескольких случаях FPV отправлялись для "добивания" танков, которые уже были повреждены минами или противотанковыми ракетами, чтобы их нельзя было вывести с поля боя и отремонтировать.

В зависимости от их размера и технологической сложности, дроны могут стоить всего 500 долларов — ничтожная инвестиция для уничтожения танка "Абрамс" стоимостью 10 миллионов долларов. "И некоторые из них могут нести боеприпасы, значительно увеличивающие силу взрыва", — сказал полковник Райснер. По его словам, это могут быть реактивные гранаты или боеголовки, известные как кумулятивные заряды с ударным сердечником, или EFP, которые широко использовались во время войны в Ираке. Полковник Райснер собрал видео, на которых танки на Украине преследуются дронами, попадающими даже в их открытые башни.

"Добро пожаловать в XXI век — на самом деле это невероятно", — сказал полковник Райснер, историк и бывший офицер разведки бронетанковых войск, который курирует подготовку австрийских войск в Терезийской военной академии.

Нет простого или единственного способа защиты

В ноябре, через несколько недель после получения танков "Абрамс", президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Мне трудно сказать, что они играют самую важную роль на поле боя. Их число очень мало".

Некоторые официальные лица и эксперты полагают, что украинское командование планировало сохранить "Абрамсы" для будущих наступательных операций в следующем году и сопротивлялось отправке их на линию фронта, где они подвергались риску потери. Вместо этого танки были развернуты в начале этого года в составе обученной и оснащенной американцами 47-й механизированной бригады, когда ВСУ пытались, но не смогли сохранить контроль над Авдеевкой — опорным пунктом на востоке Донбасса, который пал перед российскими войсками в феврале.

Полковник Райснер сказал, что дроны, возможно, в том числе и FPV, могли поразить танки "Абрамс", поскольку 47-я бригада, похоже, не имела защиты посредством систем ПВО малой дальности, таких как самоходные пушки "Гепард" немецкой разработки, которые помогают охранять Киев.

Беспилотник типа FPV можно остановить с помощью средств радиоэлектронной разведки, которые нарушают их связь с удаленным пилотом. Для уничтожения или захвата некоторых из них на полях сражений на Украине использовались дробовики и даже простые рыболовные сети.

"На данном этапе наиболее эффективными средствами поражения FPV являются радиоэлектронная борьба и различные виды пассивной защиты", включая дополнительную броню и другие защитные приспособления для танков, сказал Майкл Кофман (Michael Kofman), старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир* в Вашингтоне. Он сказал, что для победы над FPV требуется "индивидуальный подход на поле боя" и что украинские силы становятся в этом более подготовленными.

Но полковник Райснер считает, что Украина настолько отчаянно нуждалась в противовоздушной обороне, что лишала танки полной защиты, отправляя "Гепарды" и другие зенитные орудия малой дальности, которые традиционно развертывались на передовой, чтобы вместо этого защищать города и критически важную инфраструктуру.

Пресс-секретарь 47-й бригады не ответила на запросы о комментариях, а Министерство обороны Украины отказалось обсуждать этот вопрос. Однако некоторые украинские военные заявили, что они лишь изредка использовали передовые ракеты класса "земля-воздух" и другие системы ПВО против FPV, учитывая, что это оружие обычно применяется против самолетов и вертолетов. И некоторые эксперты сомневались, что они будут эффективны, поскольку дроны слишком малы и быстры, чтобы их можно было поразить или обнаружить с помощью радара.

В некоторых армиях мира уже испытываются лазерные лучи, которые могут уничтожать дроны во время атаки, по сути сжигая их энергией, сказал Дэвид ван Вил (David M. van Weel), помощник генерального секретаря НАТО по вопросам новых войн. Такое оружие направленной энергии, вероятно, будет дешевле и сможет производиться в большем количестве, чем другие виды боеприпасов для систем ПВО, и сможет поражать небольшие цели, такие как FPV. Но, как и в случае со всеми войнами, изобретение контрмер, позволяющих обезвредить даже боевые лазеры, является лишь вопросом времени, сказал ван Вил в интервью в пятницу.

Зеленский неоднократно умолял Запад направить Украине больше средств противовоздушной обороны, что, по мнению европейских и американских представителей военных ведомств, является одной из самых насущных потребностей Украины. Это может произойти в эти выходные, если палата представителей США одобрит пакет помощи, который республиканцы заморозили на шесть месяцев. Другие союзники, в первую очередь Германия, пытаются восполнить этот пробел, в том числе в переговорах на этой неделе между дипломатами на саммите "Большой семерки" в Италии и министрами обороны на встрече НАТО в пятницу.

Так устарели ли танки?

Полковник Райснер сказал, что военные инженеры ищут новые способы уничтожения танков с тех пор, как они начали использоваться на поле боя, и что FPV не сделали "Абрамс" и другие современные танки, такие как немецкие "Леопарды", устаревшими на Украине.

"Если вы хотите захватить территорию, вам нужен танк", — сказал полковник Райснер о самом смертоносном оружии в наземной войне.

При этом он добавил, что беспилотники типа FPV являются ключевым моментом, который, по мнению некоторых аналитиков, в будущем приведет к "подземному" способу ведения войны: дистанционно управляемое оружие будет поражать противника на поверхности, пока операторы будут направлять системы ударных вооружений из близлежащих подземных бункеров, чтобы обеспечить сохранение прямой видимости и управление дронами с помощью радиочастот.

В таких наземных сражениях дроны типа FPV будут главной силой против беспилотных наземных боевых машин, сказал полковник Райснер и добавил: "Они будут сражаться друг с другом, как в фильме ‟Терминатор”".

Автор статьи: Лара Джейкс (Lara Jakes)

* Организация, выполняющая функции иностранного агента.