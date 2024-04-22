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Военное обозрение

«У нас хорошие логистические цепочки»: Представитель Пентагона назвал сроки получения Украиной военной помощи от США

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Источник изображения: topwar.ru

Первая военная помощь на Украину поступит достаточно быстро, у США налажены логистические цепочки. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Американский генерал выступил на брифинге, где, отвечая на вопросы журналистов в отношении отправки военной помощи Украине, заявил, что первые поставки могут начаться в течение «нескольких дней» после того, как законопроект будет утвержден Сенатом и подписан Байденом. В первую очередь Киеву будут отправлены артиллерийские снаряды и боеприпасы для ПВО.

У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства, как мы это делали раньше

— заявил Райдер.

Между тем, как считает так называемый Институт изучения войны, отправленная Украине военная помощь не окажет серьезного влияния на ход боевых действий, особенно в ближайшие недели. По мнению аналитиков ISW, ВСУ нужно готовиться к продолжению наступления российской армии и дальнейшему ухудшению ситуации. В то же время американцы надеются, что с помощью США Украина все же сможет сдержать наступление ВС России.

Новая помощь США не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель. Таким образом, ситуация на линии фронта, вероятно, продолжит ухудшаться в это время, особенно если российские войска усилят свои атаки

— заявляют эксперты.

В свою очередь, в Киеве вообще не знают, что им отправит Вашингтон, кроме боеприпасов. Единственно, о чем говорят как об уже свершившемся факте — это то, что нынешняя военная помощь будет гораздо меньше прошлогодней, и такого же количества техники Украина не получит.

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Россия
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