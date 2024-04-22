Источник назвал условие для новых поставок оружия Киеву странами НАТО

Речь идет о принятии на Украине закона о мобилизации для восполнения потерь ВСУ

БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ее вооруженных сил было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Принятие на Украине нового жесткого закона о мобилизации было условием для новых поставок оружия со стороны стран НАТО. Поставки оружия целесообразны только при наличии значительного количества обученного военного персонала, который может это оружие использовать в оборонительных или наступательных операциях, и при своевременном восполнении потерь, для чего необходим активный призыв новых солдат", - отметил дипломат.