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ТАСС

Источник назвал условие для новых поставок оружия Киеву странами НАТО

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Babenko

Речь идет о принятии на Украине закона о мобилизации для восполнения потерь ВСУ

БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ее вооруженных сил было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Принятие на Украине нового жесткого закона о мобилизации было условием для новых поставок оружия со стороны стран НАТО. Поставки оружия целесообразны только при наличии значительного количества обученного военного персонала, который может это оружие использовать в оборонительных или наступательных операциях, и при своевременном восполнении потерь, для чего необходим активный призыв новых солдат", - отметил дипломат. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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