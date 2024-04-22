ХАМАС заявил о желании видеть Россию среди гарантов безопасности для Газы

Глава политбюро ХАМАС: хотим видеть Россию среди гарантов безопасности для Газы

МОСКВА, 21 апреля/ Радио Sputnik. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в интервью турецкому телеканалу A Haber заявил, что хотел бы видеть Россию в числе гарантов безопасности для Газы.

Ранее турецкая газета Sabah сообщила о готовности Анкары выступить в роли гаранта для Палестины, нарастив военное присутствие в регионе.

"Наши требования в этом вопросе остаются в силе. Мы хотим, чтобы Египет, Катар, Турция, Россия, ООН были гарантами. Конечно, и США тоже в будущем. Однако Израиль постоянно выступает против этого. Требование о странах-гарантах мы всегда ставим на первое место", – приводит слова Хании РИА Новости.

Накануне радио Sputnik сообщило, что тысячи манифестантов в Израиле потребовали проведения выборов и начала переговоров с ХАМАС.