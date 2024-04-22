Морская пехота США получила первые разведывательно-ударные катера Whiskey Bravo

Источник изображения: topwar.ru

Австралийская компания TWPG передала Корпусу морской пехоты США первые два катера проекта Whiskey Bravo. Также ожидается начало поставок менее габаритных (длиной 8 м вместо 11) катеров Whiskey Alpha.

Полученные КМП плавсредства являются многоцелевыми изделиями, способными выполнять как разведывательные, так и ударные задачи за счет своей модульности. На борту в специальных модульных отсеках могут быть размещены различные сенсорные системы (включая беспилотники) либо средства поражения, вплоть до многоцелевых ракет.

Катера в состоянии самостоятельно обнаруживать противника, используя специальную мачту с РЛС, способную заглядывать «за горизонт» [конкретные ТТХ не называются] и, таким образом, могут давать целеуказание или выступать в качестве ударной системы.

Силовая установка представлена двумя дизельными двигателями, обеспечивающими максимальную скорость хода более 40 узлов. Катер оснащен передовыми системами связи и навигации, которые поддерживают передачу данных в режиме реального времени и обеспечивают высокую ситуационную осведомленность.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается, катера, обладая баллистической защитой, имеют низкую радиолокационную сигнатуру, затрудняя обнаружение противником.

Новые плавсредства должны прийти на замену жёстко-корпусным надувным лодкам (RHIB), которые в настоящее время используются КМП США.