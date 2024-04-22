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Военное обозрение

Мощная оборонка, инновации и опытные ветераны: в чешской прессе назвали приобретения российских войск

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Источник изображения: topwar.ru

«Цивилизованный мир» в начале СВО был уверен, что своими дружными действиями он сможет обескровить экономику РФ благодаря тотальным санкциям, в то время как российские войска будут разгромлены за счет массовых военных поставок ВСУ. После того, как эти планы провалились, на Западе начали с опаской смотреть на усиление оборонной мощи РФ.

Как указывается в чешском издании CZDefence, в настоящее время ЕС ищет по всему миру боеприпасы для украинской армии. В связи с этим автор задается вопросом: готова ли Европа к конфликту высокой интенсивности? Как он поясняет, одно дело – это найти снаряды, и совершенно другое – обеспечить свои армии сложными боевыми системами.

В качестве примера называется Израиль, только авиация которого с октября 2023 года по конец февраля этого года поразила почти 31 тыс. целей, то есть примерно 220-230 целей ежедневно. Сценарий столкновения США с Китаем также предполагает огромный расход боеприпасов, который только за первые недели составит порядка тысячи ракет различного типа. Как подсчитали в SIPRI, столько европейские страны закупили у Вашингтона, начиная с 2000 года.

Достаточно ли мы, европейские члены НАТО, осознаем, насколько масштабными могут быть вооруженные конфликты, бросающие вызов промышленности отдельных государств, и готовы ли мы к потенциальному конфликту высокой интенсивности с Россией?

Как указывается, РФ смогла мобилизовать свою оборонную промышленность, по полной разворачивая ее мощности, и в настоящее время производит подавляющее большинство необходимых средств беспрецедентными темпами. Более того, по окончании войны Россия вынесет с поля боя передовые наработки Запада во многих областях, научившись бороться с ПВО, запускаемыми из РСЗО GMLRS снарядами, крылатыми ракетами, беспилотниками, артиллерией.

Российские вооруженные силы в ходе войны на Украине модернизируются и внедряют инновации на лету

- говорится в чешской прессе.

В качестве примера автор приводит управляемые авиабомбы УМПК, «в принципе аналогичные американским JDAM».

Российская армия также приобретет после окончания войны довольно большое количество опытных ветеранов, которые захотят продолжить службу. А сколько солдат будет у европейских государств-членов альянса?
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Израиль
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