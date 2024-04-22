Эксперт: США сделают все, чтобы проект Украина "громко хлопнул дверью" перед забвением

Программный директор Академии политических наук Александр Степанов заявил, что очередной пакет военной помощи ВСУ, по-видимому, включает дальнобойные системы ATACMS, способные поражать объекты на расстоянии до 300 км

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Одобрение очередного пакета помощи для Киева было ожидаемым, так как США готовы пойти на все, чтобы проект Украина "громко хлопнул дверью" перед забвением. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

"Одобрение очередного пакета <...> следует логике дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Поддержка боеспособности киевского режима отвечает задачам продления его агонии и наращивания угроз на российском направлении. С учетом трансформации ВСУ и ГУР в полностью заточенные на внешнюю террористическую активность прокси-структуры Пентагона, их необходимо обеспечить необходимым арсеналом. Они [США] сделают все, чтобы проект Украина громко хлопнул дверью перед уходом в небытие", - сказал он.

Степанов уточнил, что очередной пакет, по-видимому, включает дальнобойные системы ATACMS, способные поражать объекты на расстоянии до 300 км. В эту зону входят Крым и Крымский мост - основная публично заявленная цель противника, напомнил эксперт. Также этими системами Киев может пытаться бить и по объектам в других приграничных регионах, считает Степанов.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны заявил, что Украина вправе наносить удары по военным целям в глубине России. Поэтому логика поставок Пентагоном ATACMS укладывается в общую повестку евро-атлантической военщины, закреплена на уровне публичных заявлений ее высокопоставленных представителей", - добавил он.

Он отметил, что есть еще один аспект - апробация продукции военно-промышленного комплекса США и союзников на украинском "испытательном полигоне". "Это очередной жирный кусок оборонного пирога для ВПК США, прежде всего для основного лоббиста украинского сюжета и европейской милитаризации в целом Lockheed Martin (производят от F-35 до HIMARS). Также следует учитывать разработку для системы HIMARS маневрирующих ракет PrSM Increment 2 с повышенной дальностью до 500 км. Ключевая наша задача - не допустить появления данного ракетного вооружения у противника" , - добавил эксперт.

Степанов подчеркнул: должна быть однозначная ясность - это не политическая предвыборная риторика, а "тотальное противостояние с самыми высокими ставками".