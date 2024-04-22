«Мы не можем игнорировать эту угрозу»: в польской прессе обеспокоены массовой модернизацией российских танков Т-80

Источник изображения: topwar.ru

Завод «Омсктрансмаш», отвечающий, в частности, за ремонт и модернизацию танков семейства Т-80Б/БВ, подготовил для передачи в войска очередную партию машин этого типа.

Модернизированные до уровня Т-80БВМ танки, среди прочего, имеют броню, усиленную модулями ДЗ «Реликт», хотя на некоторых поверхностях техники устанавливаются меньшие модули более старого типа «Контакт-1». Верхняя полусфера башни защищена козырьком (также со встроенными модулями ДЗ) и сетчатыми экранами.

Улучшается система управления огнем. Вместо старого комплекса 1А33 «Обь» с дневным прицелом с лазерным дальномером 1Г42 и ночным прицелом ТПН-3-49 устанавливается новая СУО с прицелом «Сосна-У» или ПНМ-Т, которые имеют дневной и тепловизионный каналы и лазерный дальномер. Имеется простой дневной вспомогательный прицел «Дубль».

Позиция командира не изменилась. Это по-прежнему простой вращающийся наблюдательный пост с дневным и ночным прибором наблюдения ТКН-3М «Кристалл» и боевой станцией ЗУ-80 с крупнокалиберным пулеметом НСВТ, хотя в распоряжении командира появился прибор, с помощью которого он может управлять башенной системой и основным вооружением, а также дисплей с просмотром картинки с ИК-канала прицела «Сосна-У» или ПНМ-Т.

Источник изображения: topwar.ru

Танк снаряжен новой пушкой 2А46М-4 с новой системой стабилизации 2Э58. ОБТ также получает модернизированную силовую установку, в которой газовая турбина ГТД-1000ТФ мощностью 1100 л.с. заменяется более современной ГТД-1250 на 1250 л.с. Ранее она устанавливалась на версию Т-80У. В прошлом году представители Калужского моторного завода сообщили о планах возобновить производство двигателей, в том числе модификации ГТД-1250, а также модернизированных ГТД-1400 и 1500. Как пишет автор, трудно судить, реализовались ли эти планы [хотя в ходе недавнего визита Сергея Шойгу на «Омсктрансмаш» было сделано заявление о восстановлении выпуска силовых установок на Калужском заводе].

Неизвестно, сколько экземпляров Т-80Б/БВ осталось еще в стратегических запасах РФ. Мы также не знаем, сколько машин способны отремонтировать и вернуть в строй русские. В то же время было объявлено, что будет предпринята попытка возобновить производство танков семейства Т-80

- отмечается в польской прессе.

Как указывается, Россия по-прежнему обладает большими запасами военной техники, унаследованными от СССР, а также значительным промышленным потенциалом, способным массово выпускать боевую технику, что должно вызывать беспокойство.

Как Польша, так и НАТО в целом не могут игнорировать эту угрозу

- делается вывод в издании.