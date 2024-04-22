Войти
Военное обозрение

«Мы не можем игнорировать эту угрозу»: в польской прессе обеспокоены массовой модернизацией российских танков Т-80

353
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Завод «Омсктрансмаш», отвечающий, в частности, за ремонт и модернизацию танков семейства Т-80Б/БВ, подготовил для передачи в войска очередную партию машин этого типа.

Модернизированные до уровня Т-80БВМ танки, среди прочего, имеют броню, усиленную модулями ДЗ «Реликт», хотя на некоторых поверхностях техники устанавливаются меньшие модули более старого типа «Контакт-1». Верхняя полусфера башни защищена козырьком (также со встроенными модулями ДЗ) и сетчатыми экранами.

Улучшается система управления огнем. Вместо старого комплекса 1А33 «Обь» с дневным прицелом с лазерным дальномером 1Г42 и ночным прицелом ТПН-3-49 устанавливается новая СУО с прицелом «Сосна-У» или ПНМ-Т, которые имеют дневной и тепловизионный каналы и лазерный дальномер. Имеется простой дневной вспомогательный прицел «Дубль».

Позиция командира не изменилась. Это по-прежнему простой вращающийся наблюдательный пост с дневным и ночным прибором наблюдения ТКН-3М «Кристалл» и боевой станцией ЗУ-80 с крупнокалиберным пулеметом НСВТ, хотя в распоряжении командира появился прибор, с помощью которого он может управлять башенной системой и основным вооружением, а также дисплей с просмотром картинки с ИК-канала прицела «Сосна-У» или ПНМ-Т.

Источник изображения: topwar.ru

Танк снаряжен новой пушкой 2А46М-4 с новой системой стабилизации 2Э58. ОБТ также получает модернизированную силовую установку, в которой газовая турбина ГТД-1000ТФ мощностью 1100 л.с. заменяется более современной ГТД-1250 на 1250 л.с. Ранее она устанавливалась на версию Т-80У. В прошлом году представители Калужского моторного завода сообщили о планах возобновить производство двигателей, в том числе модификации ГТД-1250, а также модернизированных ГТД-1400 и 1500. Как пишет автор, трудно судить, реализовались ли эти планы [хотя в ходе недавнего визита Сергея Шойгу на «Омсктрансмаш» было сделано заявление о восстановлении выпуска силовых установок на Калужском заводе].

Неизвестно, сколько экземпляров Т-80Б/БВ осталось еще в стратегических запасах РФ. Мы также не знаем, сколько машин способны отремонтировать и вернуть в строй русские. В то же время было объявлено, что будет предпринята попытка возобновить производство танков семейства Т-80

- отмечается в польской прессе.

Как указывается, Россия по-прежнему обладает большими запасами военной техники, унаследованными от СССР, а также значительным промышленным потенциалом, способным массово выпускать боевую технику, что должно вызывать беспокойство.

Как Польша, так и НАТО в целом не могут игнорировать эту угрозу

- делается вывод в издании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
2А46
Реликт ДЗ
Т-80
Т-80БВМ
Т-80У
Компании
Омсктрансмаш
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
03.02.2021
Как выглядит норвежский ужас
22.08.2018
Defence 24 (Польша): Россия точит зубы на Арктику
12.04.2018
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
11.12.2017
Оружие прорыва: Россия приводит в порядок скоростные танки Т-80
11.09.2017
"Владимир", "Армата" и боевые болиды: какие машины составляют танковый кулак России
20.04.2007
Т-72
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 16:31
  • 950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 11:19
  • 2704
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.04 11:07
  • 113
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ
  • 20.04 20:22
  • 1
Французская корабельная крылатая ракета NCM