Армия США получила первый серийный легкий танк M10 Booker

Источник изображения: topwar.ru

17 апреля 2024 года Пентагон объявил, что первая серийная модель легкого танка M10 Booker, формально обозначаемого как «мобильная защищенная платформа с огневой мощью» (MPF), поступила в армию США. Поставки новой машины начались с 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцирующейся в Форт-Либерти, Северная Каролина.

Booker, разработанный компанией General Dynamics Land Systems, позиционируется как легкий танк, сочетающий в себе огневую мощь и мобильность, типичные для ОБТ, но при этом он весит всего 35 тонн, будучи значительно более легким по сравнению с 63-тонным Abrams M1A2. Текущий контракт стоимостью $1,14 млрд, заключенный в июне 2022 года, предполагает поставку 96 серийных машин.

Предполагается, что в соединения легкой пехоты и ВДВ поступит по батальону M10: данные войсковые порядки должны получить возможность прорыва обороны противника, ведения прямого боя и уничтожения бронированных угроз в условиях, когда более тяжелые танки могут быть менее эффективными или неспособными действовать из-за рельефа местности или логистических ограничений.

M10 Booker вооружен 105-мм пушкой, которая может вести огонь кумулятивно-осколочными снарядами HEAT, способными эффективно бороться как с пехотой, так и с бронетехникой, и бронебойными подкалиберными снарядами APFSDS со стабилизированным оперением, которые могут поражать различные цели, включая бронемашины и укрепления. Танк также оснащен одним спаренным с пушкой 7,62-мм пулеметом. На командирский люк установлен 12,7-мм пулемет.

Источник изображения: topwar.ru

Дизельный двигатель обеспечивает максимальную скорость 65 км/ч, дальность хода составляет 480 км. Легкая конструкция и компактные размеры Booker позволяют транспортировать его по воздуху. Гусеницы спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать эффективное сцепление с мягким грунтом, грязью и снегом, сохраняя работоспособность в различных условиях.

В M10 Booker используется модульная броня, которая обеспечивает ремонтопригодность в полевых условиях. Она защищает от огня стрелкового оружия, осколков артиллерийских снарядов и может быть усилена, чтобы выдерживать попадания более тяжелых противотанковых средств. Машина также оснащена противоминной броней и системой активной защиты, способной перехватывать ПТУР.