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Военное обозрение

«Последнее китайское предупреждение»: США грозят Китаю «жёсткими мерами» за военную помощь России

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты не устраивает сотрудничество России и Китая, в Вашингтоне намерены предупредить Пекин о негативных последствиях такого сотрудничества, особенно в военной сфере. Как пишет Financial Times, на следующей неделе глава Госдепа Энтони Блинкен повезет в Китай «последнее предупреждение».

По данным издания, которое ссылается на собственные источники, США планируют предупредить Китай, что за военную помощь России будут приняты «жесткие меры». Вашингтон обвиняет Пекин в якобы поставках России военных технологий, хотя никаких доказательств этому не имеет. Тем не менее в Белом доме заявили, что терпение США кончается, в дальнейшем начнутся репрессии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредит Китай, что США предпримут карательные меры, если он не прекратит отправлять России технологии, связанные с оружием.

- пишет издание.

В качестве «наказания» США рассматривают введение санкций против Китая, в основном в финансовой сфере, но не исключают и против других организаций. Визит Блинкена в Китай состоится 24–26 апреля.

Ранее в Пекине заявляли, что Китай не поставляет России военные технологии и оружие, поскольку у Москвы всё это и так имеется. Кроме того, Китай занимает нейтральную позицию в отношении конфликта и выступает за мирное урегулирование. В то же время Пекин просит Вашингтон не вмешиваться в отношения России и Китая.

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Китай
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США
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