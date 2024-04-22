«Ростех» представил тепловизионный «Блокпост»

«Ростех» представил разведывательный комплекс «Блокпост» с беспилотником

Госкорпорация «Ростех» представила разведывательный комплекс «Блокпост» с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на Международной выставке индустрии безопасности Securika Moscow 2024. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Разведывательный тепловизионный комплекс "Блокпост" холдинга "Швабе" Госкорпорации "Ростех" позволяет автоматически обнаруживать и определять координаты объектов на расстоянии до 5 километров. В его состав входят мини-БПЛА с тепловизором и система интеллектуальной видеоаналитики с VR-очками для получения изображения в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Разработка Оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) «Астрон» включает в себя наземную оптико-электронную станцию, миниатюрный дрон БПЛА 400Т, ретранслятор и пульты управления. Беспилотник может выполнять доразведку обнаруженных целей. Аппарат с дальностью полета до шести километров может провести в воздухе 50 минут.

Данные с дрона и наземной станции через ретранслятор поступают к оператору. Кабельный канал связи между пультом управления и ретранслятором позволяет оператору вести наблюдение на безопасном расстоянии при помощи монитора. Система интеллектуальной видеоаналитики способна выделять на экране обнаруженные объекты и определять их координаты.

Генеральный директор ОКБ «Астрон» Владимир Попов отметил, что наземная станция позволяет обнаружить человека на дистанции до 3,5 километра, а автомобиль — на расстоянии до 5 километров.

В декабре в организации сообщили о разработке разведывательно-ударного комплекса «Гранат», предназначенного для выполнения задач в условиях городской застройки и сложного рельефа местности.