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Известия.ru

Комплекс РЭБ «Волнорез» спас военнослужащих ВС РФ от налета дронов ВСУ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Внедорожник с российскими военными, который был оснащен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез», избежал атаки FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал 21 апреля разработчик комплекса.

«На группу наших солдат совершили FPV-налет. У них на машине стоял «Волнорез», все бойцы набились в один автомобиль. Буквально как только они нажали на газ, где-то через полминуты в 50 метрах от них упал дрон, потом еще один, и еще. Так они ехали, а FPV-дроны противника, как ни пытались, не смогли их догнать», — рассказал он.

Разработчик уточнил, что украинские дроны-камикадзе появлялись один за другим и российские военные могли бы погибнуть, так как внедорожник был небронированный. Но «Волнорез» защитил и все спаслись.

Систему РЭБ «Волнорез» впервые представили на военно-техническом форуме «Армия-2023». Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина — 484 мм, вес — 13 кг) конуса, который магнитной «липучкой» устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и прочее) и гражданскую технику.

Особенность комплекса в его модульности — в «Волнорез» прописываются те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы системы устанавливают на свои машины новые «конусы», модифицируя систему РЭБ под конкретные угрозы.

19 апреля мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» защитил российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек», оставленную в поле, от атак FPV-дронов ВСУ в течение ночи. После эвакуации с поля, машину починили и снова ввели в строй.

18 апреля корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал, как готовят операторов или внешних пилотов дронов. Они учатся на специальных симуляторах с программами, имитирующими боевую работу. Практическая работа проходит на полигоне.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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