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ТАСС

Маск считает, что стратегии выхода из украинского конфликта нет

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Michael Gonzalez/ Getty Images

Такое мнение бизнесмен выразил в связи с одобрением Палатой представителей Конгресса США законопроекта об оказании военной помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Стратегия выхода из украинского конфликта отсутствует. Такое мнение выразил в субботу бизнесмен Илон Маск в связи с одобрением Палатой представителей Конгресса США законопроекта об оказании военной помощи Украине.

"Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях", - убежден он. Таким образом Маск прокомментировал публикацию миллиардера Дэвида Сакса о законопроекте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что решение Палаты представителей США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Америку и еще больше разорит Украину. Он также убежден, что конфискация замороженных активов РФ нанесет удар по имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $60 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля и гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. 

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Израиль
Китай
Россия
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Тайвань
Украина
Персоны
Илон Маск
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