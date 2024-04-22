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Интерфакс-АВН

США могут увеличить штат военных советников в посольстве на Украине- СМИ

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Depositphotos

Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - США рассматривают отправку в американское посольство в Киеве дополнительных военных советников, сообщил газете Politico официальный представитель Пентагона Пэт Райдер.

"На протяжении всего этого конфликта Минобороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества при посольстве", - сказал Райдер.

По его словам, советники не будут задействованы в боевых действиях, а будут "консультировать и поддерживать украинскую власть и военных".

Управление "выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии небоевого характера", пояснил представитель Пентагона.

Источники издания из числа официальных лиц отметили, что в задачи новых сотрудников будет входить материально-техническое обеспечение и надзор за новыми поставками американского оружия после того, как принятый накануне палатой представителей США законопроект о дополнительной помощи Украине на $61 млрд пройдет сенат и будет подписан президентом Джо Байденом.

Предусматривается, что новые советники будут также оказывать украинским военным помощь в обслуживании американского оружия.

Politico напоминает, что Байден ранее обещал, что американские военные не будут участвовать в конфликте на Украине, "поскольку это увеличило бы риск прямой конфронтации между американскими и российскими войсками".

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Страны
США
Украина
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