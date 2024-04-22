Умопомрачительные затраты: истребитель-невидимка F-35 будет реже летать (Business Insider, Германия)

BI: США будут реже применять истребитель F-35 из-за его дороговизны

США сокращают будущий налет истребителя F-35, пишет BI. Самолет оказался слишком дорогим: за весь срок службы на него придется потратить свыше двух триллионов долларов. Это умопомрачительная сумма для и без того очень недешевой машины.

Американские военные сокращают будущий налет истребителя F-35, эксплуатационная готовность которого уже сейчас ниже проектной. Между тем, стоимость этой программы растет, о чем говорится в опубликованном на этой неделе докладе счетной палаты.

По оценкам Пентагона, общий объем затрат за полный срок службы F-35, которые включают расходы на покупку, эксплуатацию, обслуживание и ремонт самолета в предстоящие десятилетия, превысит два триллиона долларов. Об этом в своем докладе сообщила счетная палата.

Это умопомрачительная сумма для и без того самой дорогостоящей в мире программы вооружений. Названные цифры значительно превышают предыдущую оценку в 1,7 триллиона долларов. В настоящее время у министерства обороны около 650 истребителей F-35. Они существуют в трех модификациях: для ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты. К середине 2040-х годов военное ведомство планирует закупить в целом около 2,5 тысячи таких машин.

В докладе счетной палаты отмечается, что затраты на эксплуатацию и обслуживание в рамках программы F-35 тоже увеличились — с 1,1 триллиона долларов в 2018 году до 1,58 триллиона в 2023-м. Такое 44-процентное увеличение отчасти обусловлено продлением срока службы самолета с 2077 до 2088 года. Свою роль также сыграла инфляция и практическое использование истребителя.

Запланированный Пентагоном коэффициент эксплуатационной пригодности и готовности F-35 тоже снизился по сравнению с предыдущими показателями.

Сократить издержки можно благодаря изменениям в планах дальнейшей эксплуатации истребителя. "Вооруженные силы сократили плановый налет часов по каждому самолету, и это помогло снизить сметные расходы и соблюсти показатели приемлемости по затратам", — говорится в докладе.

Управление по разработке совместной программы F-35 в смете расходов на 2020 год сообщало, что ежегодный налет этих самых современных самолетов пятого поколения в "устойчивом состоянии" будет составлять 382 376 часов. Эти цифры будут достигнуты в середине 2030-х годов. Однако в смете расходов на 2023 год было указано, что налет в устойчивом состоянии уменьшен почти на 82 тысячи часов в год до 300 524 – разница в 21%.

Управление по разработке совместной программы F-35 и представители различных видов вооруженных сил рассказали сотрудникам счетной палаты, что такое "сокращение планового налета отражает показатель использования, который на данный момент оказался ниже ожидаемого, а также свидетельствует об изменении в прогнозе о будущем использовании самолета".

Но есть и другие проблемы. Счетная палата неоднократно обнаруживала, что парк F-35 не выполняет целевые показатели по эксплуатационной пригодности и по характеристикам, хотя расходы в рамках программы увеличиваются. В докладе за 2023 год было отмечено, что самолет может совершать вылеты лишь в течение половины указанного налета из-за многочисленных серьезных проблем с ремонтом и обслуживанием.

Пентагон "принимает меры по снижению затрат и изыскивает новые способы сокращения издержек", говорится в докладе счетной палаты. Однако авторы документа предупредили: "Руководство в целом согласно с тем, что такие усилия вряд ли коренным образом изменят расчетные затраты на эксплуатацию самолета".

F-35, истребитель производства компании Lockheed Martin, является вторым самолетом пятого поколения в американском арсенале после F-22 Raptor. Он предназначен для ведения воздушного боя и нанесения ударов по наземным целям. F-35 находится на вооружении у некоторых союзников США.

Пока этот истребитель участвовал в реальных боевых действиях только на Ближнем Востоке. Последний раз его применяли в прошедшие выходные, когда Израиль использовал F-35 в качестве перехватчика для отражения беспрецедентного иранского удара с применением ракет и беспилотников.

Автор статьи: Джейк Эпштейн (Jake Epstein)