Косачев заявил, что оказание военной помощи Киеву прежде всего помогает американскому ВПК

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что это также еще "тысячи и тысячи жизней украинцев, которых Запад продолжает отправлять на заклание своим неуемным геополитическим и геоэкономическим амбициям"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Передача военной помощи со стороны Вашингтона Киеву прежде всего помогает военно-промышленному комплексу (ВПК) США, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Американский пакет "помощи" Украине - это помощь военно-промышленному комплексу США, прежде всего, а еще тысячи и тысячи жизней украинцев, которых Запад продолжает отправлять на заклание своим неуемным геополитическим и геоэкономическим амбициям", - написал он в Telegram-канале.

Как добавил политик, президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что одобрение Палатой представителей Конгресса США дополнительной помощи Украине поможет спасти тысячи жизней. "Так же думал Зеленский и два года назад, договариваясь с [экс-премьером Британии Борисом] Джонсоном о срыве переговорного процесса", - отметил Косачев.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая были одобрены в Палате представителей США 20 апреля. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $60 млрд для Киева, $26 млрд для Израиля и гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ТАСС, что решение Палаты представителей США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Америку и еще больше разорит Украину. Он также убежден, что конфискация замороженных активов РФ нанесет удар по имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну.