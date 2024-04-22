Внешняя политика США готовится к Трампу? (Anadolu Ajansı, Турция)

Второе пришествие Трампа к власти станет испытанием для американских внешнеполитических институтов и международных отношений, сообщает Anadolu. Автор статьи представил, как будет выглядеть мир при новом старом президенте. Картина получилась мрачная.

В то время как повестка дня в Соединенных Штатах смещается в сторону нового матча-реванша между Джо Байденом и Дональдом Трампа, вероятность возвращения бывшего президента Трампа в Овальный кабинет вызывает вопросы о внешнеполитической орбите Соединенных Штатов. В связи с этим, помимо последствий потенциального прихода новой администрации, также важно оценить и стратегии, которые разрабатывает нынешнее американское правительство и институты власти перед лицом такой перспективы.

Вслед за победой Трампа на выборах 2016 года американский истеблишмент полагал, что новоиспеченный лидер со временем осознает серьезность принятой им ответственности, в конечном счете примет установленный порядок и, обуздав прагматичного президента от республиканцев, страна продолжит идти своим путем, особо не отклоняясь от него. Однако Трамп занял агрессивную позицию, отходящую от традиционных норм республиканцев.

Две радикальные позиции во внешней политике

Экс-президент со своей доктриной "Америка прежде всего" во многом отдалился от традиционной политики Соединенных Штатов. Трамп поставил интересы США выше многосторонних обязательств и альянсов. Во время своего правления он пересмотрел или расторг международные соглашения, такие как Транстихоокеанское партнерство и Парижское соглашение по климату. Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли Трамп назвал худшим торговым соглашением, которое Соединенные Штаты когда-либо подписывали, и пообещал пересмотреть его. Кроме того, он назвал НАТО устаревшей организацией и призвал страны — члены альянса финансировать расходы на оборону и выполнять свои обязательства.

Трамп парадоксальным образом использовал конфронтационную риторику в отношении таких традиционных союзников Америки, как члены НАТО, и придерживался примирительного тона в адрес России и Северной Кореи. В то же время Трамп пригрозил выйти из Всемирной организации здравоохранения и расторгнуть ядерную сделку с Ираном. Такая ситуация усилила нестабильность в отношениях Соединенных Штатов с Европой.

Основная критика со стороны демократов заключалась в том, что Трамп ведет страну к еще большей изоляции и подрывает ее роль мирового лидера. С другой стороны, при администрации Байдена США стали преследовать более стратегический подход к международным отношениям. Заманив Россию в украинскую ловушку, администрация Байдена стремилась не только ослабить ее экономически, но и в то же время изменить представление о российском военном потенциале в мире.

При администрации Байдена НАТО возродилась за счет расширения своей зоны влияния. Наслоение украинского конфликта на кризис в отношениях Европы с Россией укрепило лидерство США среди союзников. Таким образом Вашингтон еще раз подчеркнул значимость и мощь возглавляемого им западного блока. Вдобавок к этому Соединенные Штаты экстраполировали свой опыт с ловушкой для России на сдерживание Китая на Тайване, содействую дипломатическим и стратегическим усилиям по его изоляции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Международная политика готовится еще к одному периоду Трампа?

В связи с этим президентские выборы 2024 года в США имеют решающее значение для будущего американской внешней политики. В некоторых кругах существуют серьезные опасения о том, что переизбрание Трампа повлечет за собой внезапные изменения в политической ориентации американской администрации и потенциально дестабилизирует международные отношения.

Если Трамп придет к власти, поддержка Киева со стороны США наверняка уменьшиться, а Европе придется взять на себя более весомую долю участия в обороне и восстановлении Украины. Во внешней политике возможен более жесткий подход к Китаю, принятие таких мер, как повышение тарифов и торговые ограничения. При этом не будет сделано никаких шагов против интервенции Китая на Тайване. В случае президентства Трампа Израиль, вероятно, получит больше свободы для действий на Ближнем Востоке. Кроме того, Трамп вполне может принять прямые военные меры против мексиканских картелей, которые были в центре внимания его прошлой политики.

В политических кругах Вашингтона, тех, что Трамп называет "глубинным государством", наверняка обсуждают возможные сценарии развития события. В качестве меры против вероятности возвращения Трампа к власти американский внешнеполитический истеблишмент активно разрабатывает специальные стратегии. Такие институты, как Государственный департамент, Совет национальной безопасности и Министерство обороны США, ведут работу по прогнозированию с целью оценить потенциальные последствия тех или иных политических решений трамповской администрации.

Однако команда Байдена после поражения на выборах, особенно если палата представителей останется в руках республиканцев, может столкнуться с препятствиями в сдерживании политических инициатив Трампа.

В числе возможных ограничений для Трампа — принятый конгрессом в прошлом году законопроект, запрещающий американскому президенту в одностороннем порядке отзывать членство страны в НАТО. Тем не менее, судя по недавним действиям конгресса и администрации Байдена, такого закона, который мог бы напрямую ограничивать внешнюю политику Трампа, не существует. Юридические способы противодействия Трампу неясны, а такие меры, как блокирование его выдвижения, оказались неэффективными.

В нынешней ситуации наиболее конкретным шагом со стороны администрации Байдена будет продолжение оказания помощи Киеву и укрепление позиций киевского режима в противовес России перед возможным новым периодом президентства Трампа. Предполагается, что из ожидаемого пакета на 95 миллиардов долларов 60 миллиардов будет передано Украине.

Учитывая подходы Трампа к внешней политике, можно ожидать, что не только американский истеблишмент, но и другие страны будут вырабатывать свои политические рефлексы в соответствии с данной ситуацией. Такие события, как возросший интерес президента Франции Эммануэля Макрона к украинскому конфликту и теракт в Москве, важны для прогнозирования потенциальных изменений в мировом порядке. Эти события следует оценивать вместе с президентскими выборами в США.

В этом контексте 5 ноября, когда мир будет наблюдать за результатами этих выборов, состоится проверка устойчивости и адаптивности американских внешнеполитических институтов и прояснится дальнейший ход развития международных отношений.

Автор статьи: Чагдаш Юксель (Çağdaş Yüksel)