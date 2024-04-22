Поборется с МиГ-35 за индийский контракт: предлагается новейшая версия истребителя Eurofighter

Источник изображения: topwar.ru

Индийский тендер является лакомым куском для мирового авиастроения: Нью-Дели готов выложить за 114 истребителей $15 млрд. Сразиться за контракт намеревается французский концерн Airbus, пытаясь взять реванш.

В 2012 году Индия в рамках конкурса на 126 самолетов общей стоимостью $12 млрд выбрала в качестве поставщика компанию Dassault с её самолетом Rafale. В конечном итоге проект не был реализован полностью, ограничившись поставкой 36 единиц Rafale. Поэтому сейчас проводится новый конкурс.

Airbus учёл замечания индийской стороны, которая в 2012 году отклонила Eurofighter из-за отсутствия радара с АФАР и невозможности применять с его борта ракеты Meteor.

Airbus предлагает самую совершенную версию Eurofighter для участия в конкурсе, снаряженную активным радаром радиоэлектронного слежения и УРВВ Meteor

- говорится в издании Infodefensa.

Источник изображения: topwar.ru

Новейшая модификация Eurofighter получила обозначение Serie 5. Как указывается в издании, в борьбе за индийский контракт ей предстоит столкнуться с моделями МиГ-35, F/A-18E/F Super Hornet и F-16, Gripen E и Rafale.

Rafale является главным конкурентом Eurofighter на индийском рынке

- полагают в издании.

Как отмечается, Rafale прочно прописался в ВВС Индии: в 2016 году Нью-Дели приобрел 36 самолетов, в 2023 году – еще 26 в морском варианте, предназначенном для эксплуатации с авианосцев.