Войти
Военное обозрение

Поборется с МиГ-35 за индийский контракт: предлагается новейшая версия истребителя Eurofighter

403
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индийский тендер является лакомым куском для мирового авиастроения: Нью-Дели готов выложить за 114 истребителей $15 млрд. Сразиться за контракт намеревается французский концерн Airbus, пытаясь взять реванш.

В 2012 году Индия в рамках конкурса на 126 самолетов общей стоимостью $12 млрд выбрала в качестве поставщика компанию Dassault с её самолетом Rafale. В конечном итоге проект не был реализован полностью, ограничившись поставкой 36 единиц Rafale. Поэтому сейчас проводится новый конкурс.

Airbus учёл замечания индийской стороны, которая в 2012 году отклонила Eurofighter из-за отсутствия радара с АФАР и невозможности применять с его борта ракеты Meteor.

Airbus предлагает самую совершенную версию Eurofighter для участия в конкурсе, снаряженную активным радаром радиоэлектронного слежения и УРВВ Meteor

- говорится в издании Infodefensa.

Источник изображения: topwar.ru

Новейшая модификация Eurofighter получила обозначение Serie 5. Как указывается в издании, в борьбе за индийский контракт ей предстоит столкнуться с моделями МиГ-35, F/A-18E/F Super Hornet и F-16, Gripen E и Rafale.

Rafale является главным конкурентом Eurofighter на индийском рынке

- полагают в издании.

Как отмечается, Rafale прочно прописался в ВВС Индии: в 2016 году Нью-Дели приобрел 36 самолетов, в 2023 году – еще 26 в морском варианте, предназначенном для эксплуатации с авианосцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
Gripen NG
Meteor MBDA
Rafale
Super Hornet
МиГ-35
Компании
Airbus
Dassault
Проекты
Авианосец
АФАР
Похожие новости
05.05.2021
Рита скажет, когда стрелять
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
17.05.2011
Сказ о самолетном тендере
18.02.2011
Борьба за победу в тендере MMRCA продолжается
11.08.2010
Современное состояние и перспективы российских истребителей – Jane's Defense Weekly
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 16:31
  • 950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 11:19
  • 2704
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.04 11:07
  • 113
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ
  • 20.04 20:22
  • 1
Французская корабельная крылатая ракета NCM