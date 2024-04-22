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Военное обозрение

«Станет крупнейшим кораблем флота»: в Финляндии заложен киль первого корвета класса Pohjanmaa

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Источник изображения: topwar.ru

Финская компания RMC заложила на своих мощностях киль первого корвета класса Pohjanmaa, предназначенного для эксплуатации ВМС страны в водах Балтийского моря. Его строительство началось в октябре 2023 года; к испытаниям предполагается приступить в 2026 году.

Всего к 2030 году должны быть построены 4 корабля данного типа для замены семи вымпелов, которые будут оправлены «на пенсию», – 4 минных заградителей (3 одноименного типа Pohjanmaa и 1 Hämeenmaa) и 3 ракетных катеров класса Rauma.

Новый многоцелевой корвет в круглогодичном режиме будет отвечать за установку морских мин, проводить противолодочные операции, обеспечивать безопасность морских коммуникаций и гарантировать устойчивое присутствие в море.

Общая длина кораблей класса Pohjanmaa составит 117 м, ширина – 16 м, осадка – 5 м, водоизмещение – около 4300 тонн.

При таких размерах новые многоцелевые корветы станут крупнейшими финскими надводными боевыми кораблями со времен 1930-х годов

- заявили в командовании ВМС.

Экипаж будет представлен примерно 70 моряками. В целях круглогодичной эксплуатации в Балтийском море корабли будут иметь усиленный корпус и смогут самостоятельно действовать во льдах. Корабли получат комбинированную силовую установку (CODLAG) общей мощностью 28 мегаватт (38 тыс. л.с.).

Вооружение будет состоять из 57-мм универсальной пушки двойного назначения Bofors Mk3 (будет снята с ракетных катеров класса Hamina), дозвуковых ПКР Gabriel 5, ЗУР RIM-162, противолодочных торпед, морских мин, систем ближнего боя (две дистанционно управляемые установки Saab Trackfire) и ложных целей (4 ПУ для MASS от Rheinmetall).

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
Hamina
RIM-162 ESSM
Компании
Rheinmetall
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