Компания Leonardo представила новые пушки Gatling 20 и Blaze 30

Источник изображения: topwar.ru

Итальянская компания Leonardo представила два новых проекта пушки малого калибра, один из которых рассчитан на снаряды 30х113 мм, а второй представляет собой систему Гатлинга 20х102 мм.

Трехствольная пушка Gatling 20 предназначена для артиллерийской турели TM 197B (разработана для итальянских вертолетов AW129 Mangusta и турецких ATAK) и должна заменить установленное на ней однотипное американское изделие M197. Заявленная масса Gatling 20 легче, составляя 71 кг, она проще в изготовлении и в обслуживании. Скорострельность сохранилась на прежнем уровне – 750 ± 30 выстрелов в минуту. Как указывается в издании EDR Magazine, к настоящему времени проведены первоначальные огневые испытания; переход к промышленному выпуску может состояться до конца года.

Источник изображения: topwar.ru

Вторая пушка Blaze 30 массой 80 кг начала создаваться только в конце 2023 года, однако она основана на конструкции уже тщательно проработанной системы X-Gun, поэтому начало производства ожидается в 2025 году. Blaze 30 с возможностью воздушного подрыва боеприпасов (за счет установки комплекта программирования) призвана заменить 12,7-мм пулеметы, устанавливаемые на различные боевые модули. Скорострельность пушки составляет 250 ± 30 выстрелов в минуту.

Возможно ведение огня в «снайперском режиме»: снаряд готов к выстрелу и при подаче команды без задержек отправляется к цели, что обеспечивает максимальную точность.