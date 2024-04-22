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Военное обозрение

«Равносильно продаже Spitfire перед битвой за Британию»: в парламенте страны призывают не списывать истребители Typhoon

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе нанесения Ираном дальнобойного удара по Израилю британские ВВС участвовали в перехвате воздушных целей, хотя Минобороны, сославшись на секретность, отказалось отвечать на запрос парламента о том, просил ли об этом Тель-Авив.

В ходе отражения данной атаки были задействованы истребители Typhoon, которые, согласно официальному заявлению, «перехватили определенное количество беспилотников». При этом самолеты действовали с авиабазы Акротири на Кипре, куда они были переброшены из Румынии, а не из Британии. Это заставило западных обозревателей усомниться в достаточном числе боеготовых бортов.

Этот случай высветил нехватку истребителей в Королевских ВВС

- говорится в издании Opex360.

Как указывается, в настоящее время в их распоряжении имеется около 30 F-35B и 137 Typhoon. Уже в 2015 году, когда был начат вывод из эксплуатации последних 87 истребителей-бомбардировщиков Tornado, были высказаны сомнения в способности боевой авиации выполнять свои многочисленные оперативные обязательства: защищать британское небо при приближении российских стратегических бомбардировщиков, участвовать в программах НАТО и в собственных военных операциях.

При этом военное ведомство намерено вывести из эксплуатации 30 самых старых самолетов Typhoon. Что касается F-35B, то все еще обсуждается заказ на 26 дополнительных экземпляров, тогда как первоначально планировалось приобрести в общей сложности 138 единиц.

У нас всего 137 Typhoon и из-за нехватки бюджетных средств Минобороны планирует вывести из эксплуатации 30 из них в следующем году. Это равносильно продаже Spitfire перед битвой за Британию

- заявил депутат от консерваторов Марк Франсуа, пользующийся в стране большим авторитетом в вопросах, связанных с обороной.

Проводя аналогию с британским истребителем времен Второй мировой войны Spitfire, боровшимся с люфтваффе, парламентарий призывает отказаться от списания Typhoon, требуя в крайнем случае отправить их на хранение.

Недавно был опубликован отчет Палаты общин, согласно которому ВВС страны больше не смогут играть значительную роль в конфликте высокой интенсивности:

Сокращение возможностей авиации подвергает Королевство опасному риску, которое может столкнуться с самой большой угрозой международному порядку за последние десятилетия. Но оборонный бюджет продолжает сокращаться.
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Страны
Израиль
Иран
Кипр
Румыния
Продукция
EF-2000
F-35B
Проекты
NATO
БПЛА
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