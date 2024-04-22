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В Британии запустили производство «самого смертоносного» танка

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Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters.

В Британии выпустили восемь прототипов модернизированных танков Challenger 3

Британия запустила производство модернизированного танка Challenger 3, который в Лондоне охарактеризовали как «самый смертоносный». Об этом говорится на сайте правительства королевства.

Завод Rheinmetall выпустил восемь прототипов боевой машины. «В более опасном мире потребность в таких машинах, как Challenger 3, становится насущной, поскольку угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, растут. Этот танк станет основой боевых возможностей британской армии и неотъемлемой частью сил сдерживания Великобритании», — заявил глава Минобороны страны Грант Шаппс.

Отмечается, что танк обладает усовершенствованной броней и разрушительной огневой мощью, что делает его «самым смертоносным и живучим танком, когда-либо использовавшимся британской армией».

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс выступил с мнением, что Великобритания поставила Украине свои танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
Challenger 2
Компании
Rheinmetall
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