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Китайские ученые разработали технологию обнаружения американских самолетов-невидимок, которая может в 60 тысяч раз усиливать чрезвычайно слабые сигналы не только F-22 и F-35, но и еще не поступивших на вооружение армии США B-21.

Как сообщает издание South China Morning Post, в прошлом году в Китае была разработана технология обнаружения и определения местоположения истребителей-невидимок в инфракрасном спектре, с помощью которой возможно обнаружение самолетов F-22 на расстоянии до 300 километров. Таким образом, технологические возможности ВВС США в западной части Тихого океана значительно снизились.

Благодаря новым китайским технологиям, обеспечивается возможность обнаруживать считающиеся одними из лучших в мире истребителей-невидимок F-22, фронтальное радиолокационное сечение которых не превышает одного квадратного сантиметра. Передовые американские истребители обнаруживаются, как только входят в зону видимости на расстоянии захвата ракет с инфракрасным наведением.

Таким образом, благодаря своевременному обнаружению, американские истребители фактически лишаются возможности благодаря малозаметности запускать ракеты или развертывать планирующие бомбы при приближении к театру военных действий.

Как утверждается в соответствующей документации, новый метод обнаружения позволяет охватывать территорию площадью около 63 тысяч квадратных километров с погрешностью, не превышающей 20 метров. Независимо от того, как будет маневрировать F-22, он не сможет избежать захвата радарами систем ПВО.