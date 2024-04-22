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Головная боль для НАТО. Ту-160М2 обеспечит России преимущество перед США (The National Interest, США)

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Президент РФ Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова
Президент РФ Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.
Источник изображения: © РИА Новости Нина Падалко

TNI: Ту-160М2 станет новым словом в стратегии российских вооруженных сил

Бомбардировщик Ту-160М2 обеспечит российским вооруженным силам ключевое преимущество перед американскими, пишет TNI. Чтобы противостоять этому самолету США придется обновить свои ВВС, а они этого делать пока не собираются.

Брэндон Вейхерт (Brandon J. Weichert)

Модернизация направлена на внедрение новейших систем радиоэлектронной борьбы и радиооборудования нового поколения. Несущий службу с 1987 года Ту-160 — самый быстрый, тяжелый и крупнейший в мире ядерный бомбардировщик. Ту-160М2 расширит имеющиеся возможности за счет гиперзвуковых ракет, в том числе Х-101 и ее ядерной версии Х-102. По состоянию на 2023 год поставлено четыре модернизированных бомбардировщика, а всего их планируется построить до 50 штук. Расширенные наступательные возможности Ту-160М2 представляют собой серьезную проблему для оборонных стратегий Запада, особенно с учетом потенциала одновременного развертывания нескольких гиперзвуковых вооружений — это делает его системообразующим средством для вооруженных сил России.

Российский бомбардировщик Ту-160М2 “Блэкджек”: головная боль для НАТО или “бумажный тигр”?

Российский ядерный бомбардировщик Ту-160М “Блэкджек” или “Белый лебедь” — одно из самых грозных зрелищ в мире.

Гигантский белый сверхзвуковой самолет с крылом изменяемой стреловидности даже с привычными красными звездами больше похож на имперский шаттл класса “Лямбда” из оригинальной трилогии “Звездных войн”, чем на привычный российский бомбардировщик.

Самому быстрому, тяжелому и крупнейшему в мире ядерному бомбардировщику предстоит серьезная модернизация. Это не только верный признак того, что российская оборонная промышленность не сбавляет обороты, несмотря на нашумевшие экономические санкции Запада, но и того, что российский режим убежден: мировая ядерная война действительно приближается.

Ключевые особенности Ту-160М2

Ту-160М оснащен мощными двигателями КБ Кузнецова НК-32 и развивает скорость 2 Маха. Однако содержать эту птицу становится все труднее — хотя бы в силу возраста. Поэтому, российские власти пошли на масштабную модернизацию до уровня Ту-160М2.

Бомбардировщик “Белый лебедь” разработки КБ Туполева заступил на дежурство в 1987 году, когда над Россией еще развевался красный флаг с серпом и молотом. Это была одна из последних систем вооружения, поступивших в ВВС СССР перед тем, как страна отправилась на свалку истории.

Новый вариант бомбардировщика “Блэкджек” подается как полностью обновленный самолет. В частности, птица получит современные системы радиоэлектронной борьбы, а также радиооборудование нового поколения. Новейший вариант Ту-160 начал летные испытания в декабре 2021 года. Считается, что Россия сможет построить свыше 50 бомбардировщиков обновленного образца.

По состоянию на 2023 год в ВКС России поставлено четыре.

Новые российские модернизированные Ту-160М2 обладают мощным наступательным потенциалом ипредставляют серьезную угрозу для Запада. Новые “Белые лебеди” смогут запускать гиперзвуковые ракеты. В остальном Ту-160М2 имеет много общего со старым вариантом. Как и его прообраз, новый вариант сможет нести шесть различных типов вооружений, включая ракету Х-101 и его ядерную версию Х-102.

Ту-160М2 — это не только система доставки гиперзвукового оружия, но и гигантский “грузовик” с ракетами. В частности, бомбардировщики могут нести меньшую версию Х-101 — Х-50. Кроме того, самолет получит обширные средства противодействия ракетам и невероятную способность пробивать брешь в районах ПВО. Если русские исполнят весь заказ сполна и развернут все 50 Ту-160М2 разом, эти птицы смогут, глазом не моргнув, выпустить по заданной цели 32 гиперзвуковых средства.

Чем ответит Америка?

Если Ту-160М2 оправдает ожидания, он станет новым словом в стратегии российских вооруженных сил. У США есть системы, которые могут с ним конкурировать — например, B-21 Raider от компании Northrop Grumman.

Однако, чтобы противостоять этой угрозе всерьез, американским военным придется полностью обновить свои ВВС, но в ближайшее время ничто этого не предвещает. Таким образом русские при условии, что они произведут бомбардировщики в достаточных количествах, получат ключевое преимущество перед западными конкурентами — как минимум до окончания модернизации.

Брэндон Вейхерт — аналитик национальной безопасности в The National Interest, бывший сотрудник Конгресса, публиковался в The Washington Times, Asia Times и The Pipeline

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
НК-32
Ту-160
Х-101
Х-50
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Northrop Grumman
Туполев
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