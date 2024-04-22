Министр обороны Азербайджана поручил оказать помощь российским миротворцам с выводом из Карабаха

Баку. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил оказать необходимое техническое обеспечение перевозки личного состава, вооружения и военной техники российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском регионе страны и в настоящее время покидающего Азербайджан.

Такое поручение Гасанов дал на служебном совещании 20 апреля в штабе сухопутных войск Азербайджана, сообщает Минобороны страны.

"На совещании были проанализированы текущие оперативные условия на условной границе Азербайджана и Армении, меры по боевой подготовке воинских частей и состояние воинской дисциплины. Министр также поставил конкретные задачи по принятию необходимых мер во взаимодействии с другими госорганами страны для эффективного проведения процесса делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - сообщило ведомство.