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Интерфакс-АВН

Министр обороны Азербайджана поручил оказать помощь российским миротворцам с выводом из Карабаха

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Закир Гасанов
Закир Гасанов.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Meghdad Madadi

Баку. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил оказать необходимое техническое обеспечение перевозки личного состава, вооружения и военной техники российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском регионе страны и в настоящее время покидающего Азербайджан.

Такое поручение Гасанов дал на служебном совещании 20 апреля в штабе сухопутных войск Азербайджана, сообщает Минобороны страны.

"На совещании были проанализированы текущие оперативные условия на условной границе Азербайджана и Армении, меры по боевой подготовке воинских частей и состояние воинской дисциплины. Министр также поставил конкретные задачи по принятию необходимых мер во взаимодействии с другими госорганами страны для эффективного проведения процесса делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - сообщило ведомство.

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