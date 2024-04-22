Австралийский флот показал прототип автономного подводного аппарата Ghost Shark

Источник изображения: topwar.ru

Компания Anduril Industries совместно с австралийским флотом показала первый прототип автономного аппарата Ghost Shark («Акула-призрак»), относящегося к категории XL-AUV – сверхбольших подводных роботизированных изделий.

Данный проект реализуется в соответствии с соглашением 2022 года стоимостью $90 млн и, как утверждается, опережает график и вписывается в текущий бюджет. Всего в программе задействовано 42 предприятия. На данном этапе цель австралийцев – спроектировать и построить на местных мощностях три дрона за три года.

Источник изображения: topwar.ru

Австралийский флот намерен в лице Ghost Shark получить многофункциональный подводный аппарат большой дальности действия, призванный решать широкий спектр задач, в частности бесперебойно вести разведку, обеспечивать целеуказание и наносить удары.

Источник изображения: topwar.ru

Разрабатываемая система предназначена как для Королевского флота Австралии, так и для удовлетворения нужд зарубежных заказчиков. При этом она может решать не только военные, но и гражданские задачи. Вполне возможно, что одним из первых пользователей Ghost Shark станут ВСУ, сделавшие ставку в противостоянии в акватории Черного моря на автономные аппараты ввиду отсутствия военно-морских сил традиционного типа.