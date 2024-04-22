Немецкие учёные выявили способность некоторых бактерий обезвреживать радиоактивные отходы

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Согласно исследованиям, опубликованным международным научным журналом Science of The Total Environment (STTE), немецкие учёные из Центра Гельмгольца в Дрездене (научно-исследовательская лаборатория) сделали важное открытие, заключающееся в том, что некоторые радиоактивные материалы могут быть обезврежены определёнными видами бактерий.

На данном этапе удалось выявить способность бактерий не полностью нейтрализовать опасные радиоактивные вещества, а преобразовывать их в менее опасные для окружающей среды.

В частности, в ходе данного исследования ученые обнаружили, что сульфатредуцирующие бактерии Desulfosporosinus hippei DSM 8344 T способны эффективно преобразовывать растворимый в воде уран U(VI) в менее подвижный U(IV). Это позволяет значительно снизить распространение урана в природной среде.

Эксперимент, проведённый учёными из Центра Гельмгольца, показал что бактерии D. Hippei DSM 8344 T наиболее эффективно обезвреживают уран, находящийся в поровой воде и искусственной глине Opalinus, но менее эффективно действуют в растворе бикарбоната.

Открытие учёных из Германии может стать важным шагом в решении проблемы обработки и захоронения радиоактивных отходов, с которой сталкиваются разные страны по всему миру.